Legambiente, il presidente nazionale: "Tirare la Sicilia fuori da caos rifiuti"

"Dobbiamo mettere in campo una nuova politica dei rifiuti in Regione. Lo faremo dando i nostri consigli e i nostri partner. Tutte le competenze e le azioni dei volontari e le nostre relazioni internazionali per tirare fuori la Sicilia dal caos dei rifiuti come lo abbiamo fatto 15 anni fa con la Sardegna". Lo ha detto il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, partecipando alla presentazione della terza edizione di "Sicilia Munnizza Free", il progetto dell'associazione ambientalista che ha permesso negli ultimi anni, con il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i soggetti responsabili (istituzionali ed economici), di mettere a punto proposte e soluzioni concrete utili a migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

"Bisogna partire con il piede giusto - ha spiegato - in Sicilia ci sono capoluoghi che fanno meglio di molte città del nord Italia come è accaduto a Ragusa e Agrigento. Ma i sindaci di Palermo, Catania e Messina devono fare quello che fino ad oggi non hanno fatto. Se la situazione in Sicilia è quella che abbiamo conosciuto oggi è perchè le tre aree metropolitane non hanno fatto il lavoro fatto da altre città. So che non sono le stesse città, ma noi non abbiamo visto nessun atto politico che metta in campo quel cambio di passo per arrivare nel più breve tempo possibile nella gestione dei rifiuti come le migliori esperienze europee".

