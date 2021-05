Oroscopo di oggi, 19 maggio 2021: Mercurio e Venere aiutano i Gemelli in amore, gli astri segno per segno

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 19 maggio 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Riuscirete a far partire un progetto importante, messo in piedi grazie alle vostre capacità, all’impegno e all’aiuto di un amico che crede fermamente in voi.

Toro. 21/4 – 20/5

Con il Sole nel vostro cielo che si quadra alla Luna in Leone, vi converrà riflettere, rimettere in ordine le idee prima di decollare senza intoppi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio e Venere faciliteranno il rapporto con il partner. Proprio quello che vi serve, dato che ultimamente il dialogo ha languito un po’.

Cancro. 22/6 – 22/7

I magnifici Urano e Giove si accordano tra loro per donarvi, il primo forza innovatrice e nuove opportunità, il secondo fiducia e coraggio nell’osare.

Leone. 23/7 – 23/8

La Luna stringe amorevolmente Mercurio, ma bisticcia con il Sole: giornata creativa, ma faticosa. Farete bene a frenare il nervosismo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Giove e Nettuno in opposizione dai Pesci potrebbero farvi cadere nel tranello di nutrire aspettative superiori alle vostre vere possibilità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con Plutone contrario, state dando molta fiducia, forse troppa, a qualcuno incontrato di recente. Il rischio è che restiate delusi dalla realtà dei fatti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

A causa della Luna contro di oggi, potrete approfondire le conoscenze, comprese quelle superficiali che finora non vi hanno offerto grande coinvolgimento.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Fate attenzione perché l’indagine interiore costituisce una ricchezza impareggiabile, ma se si amplifica troppo, potrebbe diventare causa di fragilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per merito di Giove troverete l’input giusto per migliorare l’intesa con la persona amata. Vivrete così sentimenti intensi, gratificanti e appaganti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Venere vi vuole felici e promette che il partner sarà come piace a voi: appassionato ma non irruente, dolce ma non mieloso, affabile ma non scontato.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il periodo continua ad essere favorevole, grazie a Giove. Se volete assicurarvi un’entrata di denaro, giocatevi tutti gli assi che avete nella manica.

