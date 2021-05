Oroscopo settimanale: nuove prospettive per i "12", come andrà segno per segno

Settimana piena di moti retrogradi che rimescolano i gradienti zodiacali riportando vantaggi a chi credeva di averli persi e costruendo nuove prospettive che si reggono su una revisione del passato, ecco i risvolti per i dodici.

Ariete

Forse non vi convincerete che siete più leggeri, più grandi o più scaltri, ma…è così, avete talmente imparato bene la lezione che non vi tradirete voi per primi, e saprete perfettamente dove lanciarvi e dove no, il vostro nume tutelare Marte è in quadratura, ma voi non desisterete, e troverete il modo di amare o di non fidarvi qualora e laddove non vi sentirete sicuri, è il momento in cui lo zodiaco non cvi promette false felicità o paradisi artificiali in cui non crederete mai fino in fondo, è il vostro sentimento che conta e voi e saprete assolutamente dove affidarvi e dove no… il vostro istinto non vi tradirà mai più, quindi siate sicuri che in qualunque modo andrà, o sarete amati o saprete chi non è il caso di amare…siate fieri di voi stessi!

Toro

È vero che se Saturno vi obbliga a prese di posizione forti e pienamente coscienti di cosa val bene rinunciare pur di essere veri e di concretizzare un forte istinto di coerenza con voi stessi, è vero che Plutone vi sta spingendo a rimettervi in contatto con la vostra natura intima ed atavica, per cui le forze telluriche passionali vi faranno sentire davvero forti ed assolutamente vivi, è il momento in cui vi renderete unici e soli, e pieni di amore per voi stessi e per il vostro stesso amore, sentite dentro di voi bruciare una passione…?! ...inseguitela !!

Gemelli

Questa è la settimana in cui il Sole migrerà nel vostro segno e troverete che la grande energia della vita vi corroborerà e vi farà sentire davvero al centro della vostra esistenza, è il momento zodiacale più favorevole per riuscire a trovare il punto di equilibrio tra ciò che vi sfugge e ciò che volete ritrovare, fate del vostro meglio per analizzare le vostre istanze e trovare il senso della vostra affettività, non mancheranno quadrature psichiche con Nettuno che vi faranno riflettere molto ed un carico astrale forte come quello di Marte in trigono, è un momento davvero importante, sfruttatelo al meglio e confidate che lavoro ed amore possano ancora evolvere al meglio e darvi grandissime soddisfazioni, non smettete di sognare!!

Cancro

Il vostro cielo è assolutamente magnifico per adesso, ma questa settimana un gioco di retrogradazioni vi sta facendo riflettere moltissimo su ciò che potrete fare e cosa no, Saturno purtroppo vi farà tornare indietro e vi costringerà a compiere un’ analisi davvero importante sul percorso sentimentale fino ad adesso compiuto, in molti troverete conferme, in altri casi bisognerà prendere coscienza di ciò che vi serve fare per evolvere una situazione che potrebbe presentarsi statica e poco fluida, siate coscienti che non vi siete immaginati tutto, e che non avete costruito rapporti che non ci sono, ma dovrete avere anche l’onestà di avvertire se questi si sono evoluti o se staticizzati in maniera asfittica…

Leone

È un cielo molto complesso il vostro e richiede una grande capacità di anali, mentre il Sole vi darà da giovedì man forte passando nell’ amico Gemelli, Saturno vi obbligherà a fare fuori tutte le direzioni che per adesso sono risultate improduttive e poco gratificanti della vostra realtà, siate cauti e sereni nei giudizi per quanto possano desiderare di essere assoluti ed indeclinabili, i vostri sentimenti intanto si costruiscono bene e con il partner va a gonfie vele, ma forse nei vostri rapporti c’è qualcuno o qualcosa che non vi soddisfa e per questo è il caso di ridimensionare il vostro rinvestimento affettivo…

Vergine

È una settimana complessa perché il Sole si porrà in aspetto di quadratura con i vostri gradi, è il momento di mandare avanti il lavoro e di accettare altre sfide senza considerare qual’ è veramente la lotta, ma tutto pur di vincere e di conferire fierezza alle vostre scelte, anche se i pianeti con le retrogradazioni tenderebbero ad indicarvi qualcuno qualcosa che non vi è stato fedele in termini di aspettative, è il momento di fare cadere i veli e considerare che ciò che veramente vi fa felici è ciò che porta con se la sicurezza di affidabilità e di concretezza, al lavoro vaglierete in maniera più spietata le condizioni che vi danno prospettive stabili ed affatto compromissive di chiarezza e di stabilità…

Bilancia

Mentre in amore le scelte si confermano concrete ed indovinate, il vostro cielo vi riserva una serie di condizioni obbligate se veramente desiderate le evoluzioni che vi faranno felici, una nuova prova che vi permetterà di constatare la vostra vera volontà di volere essere felici ma che vi costringerà a pensare di dovere organizzare una nuova vita e dei nuovi obbiettivi, è un tempo ricco di cambiamenti che vi chiederanno un prezzo, ma che sarete disposti a pagare volentieri se vi faranno felici ed in cuor vostro sapete perfettamente che non vi tradiranno, insomma un credo nuovo in cui volete davvero darvi anima e corpo e vedrete che non vi deluderà…!!

Scorpione

Da martedì in poi il vostro cielo si riempie di energia e libera le limitazioni che fino ad adesso vi hanno fatto procedere cautamente e barcamenarvi tra incidenti di comunicazioni tra affetti ed amici che vi hanno decisamente fatto soffrire, ma non temete, seppure spietato il clima evolutivo vi aggrada moltissimo e vi farà stare bene con un’ espansione gioviana importantissima che vi rende sempre più fieri di voi stessi e vi fa apparire come indispensabili al lavoro e nelle vostre manifestazioni professionali e carrieristiche in cui trionfate! …in amore ?! Siete di nuovo tra i più fascinosi dello zodiaco, seduttivi ed irrinunciabili per chi aveva manifestato un attimo di allontanamento, adesso pienamente felici!

Sagittario

Sarà una settimana davvero importante per rimettere in ordine le vostre esigenze affettive, che vi chiederanno chiarezza in tutto, infatti sembra che i pianeti si dispongano in maniera tale da obbligarvi a fare un consuntivo tra quanto avete seminato e ciò che avete raccolto, forse c’è qualcuno a cui tenete che vi dovrete rassegnare a lasciare andare, e valutare che forse non avete dato il giusto rilievo a persone che chiedevano una chance e che promettono invece risvolti veramente sorprendenti e gratificanti, il vostro cielo sembra davvero farvi vivere un momento cruciale che se saprete cogliere al meglio vi farà da bussola per il futuro!

Capricorno

Settimana molto convulsa e decisamente instabile per voi, i vostri sentimenti saranno molto contrastati tra un’ ottimismo imperante, date le buone disposizioni gioviane ma anche molto tesa per le retrogradazioni di Saturno e l’ abbandono della solidarietà del Sole che smette di sostenere le vostre buone disposizioni possibilistiche spingendovi a stringere verso una direzione ben definita e piena di motivazione, vi si chiede in fondo di scegliere e di decidere cosa è meglio per voi e come ottenerlo, è il momento delle decisioni che recano una svolta significativa, intanto al lavoro opterete per qualcosa di veramente rivoluzionario, dando spazio ai sentimenti vi potrete perdere in qualche suggestione lontana…

Acquario

La felicità a volte travolge come un treno in corsa chi meno se lo aspetta e chi sosta sulle rotaie da tempo annoiato e stanco della ripetitività degli eventi, è invece arrivato il momento di farvi travolgere e correre verso il futuro consci che nessuna sicurezza potrà garantirvi ma che voi siete talmente motivati a correre che nulla vi potrà fermare, i pianeti per un attimo cambieranno direzione in maniera quasi illogica, restituendovi la vostra di logica…ovvero che in qualunque modo vada, per voi sarà sempre un successo! Stupende novità in amore che vi avvinceranno ad una passione dirompente ed inaspettata, e tanto per cambiare fuori dalle regole… al lavoro troverete il sostegno di tutti che caldeggeranno ogni vostra iniziativa…

Pesci

Un divino scontro stellare vi obbligherà nel bel mezzo di questa settimana a fare deflagrare le vostre emozioni e di rivelare ogni vostra gradazione emotiva e sentimentale come meglio non si potrebbe, gli stri vi vogliono espressivi e pieni di vita pronti a fare emergere esigenze e brillare di sentimenti profondi, è una fioritura zodiacale che vi vede sbocciare e farvi forti della vostra immensa capacità d’ amare, che non mancherà di abbagliare l’ obbiettivo, ottimo insomma in amore e nel lavoro dove la vostra voglia di emergere finalmente sarà compensata, il vostro cielo è stupendo godetevelo ci sono solo previsioni splendide per voi , adesso fate del vostro meglio per decidere di essere coscienti di ciò che volete e con la vostra volontà non meno forte di prendervelo…

