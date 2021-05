Dopo Amici, la vincitrice Giulia Stabile torna sui social: "Un sogno diventato realtà"

Portata a casa la vittoria di Amici, Giulia Stabile è tornata sui social per commentare la sua esperienza.

Durante la finale di sabato, in onda su Canale 5, la ballerina ha battuto il cantante e fidanzato Sangiovanni aggiudicandosi il premio di 150 mila euro.

"Eccomi qui, strano riprendere questo telefono in mano e vedere quanta gente realmente mi ha supportata e per quanti sono stata un esempio (e diciamo che questo era uno degli obiettivi a cui tenevo di più, sopratutto dopo aver fatto lunghe chiacchierate con Sangio che mi faceva capire quanta responsabilità avessimo). Non vi nascondo il fatto che ancora non sono riuscita a realizzare del tutto - ha scritto Giulia su Instagram -. Le emozioni sono state fortissime fino all’ultimo secondo in cui ci siamo trovati in casetta ed ora sta per iniziare una nuova vita, sperando di poter vivere di questo finché ne avrò la possibilità".

Un pensiero poi a tutti i fan: "Non so davvero come ringraziarvi, mi auguro che il mio messaggio sia arrivato a casa e spero davvero di aver dato un po’ di forza a tutti quelli che hanno una voglia matta di realizzare i propri sogni ma non credono in loro stessi. Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro e per questo non smetterò di ringraziare mai abbastanza Sangiovanni. Letteralmente un sogno che diventa realtà, - ha continuato - c’è tantissima gente che vorrei ringraziare per questo percorso tra i miei compagni, i professionisti che mi hanno seguita, la redazione che ci ha fatto da “mamma”, Estebán, i giudici, tutta la gente che lavora dietro le telecamere (e dico con fierezza che ho imparato quasi tutti i nomi), la Mery che ci è sempre stata vicina (a tutti nello stesso identico modo), e Veronica Peparini che ha permesso che questo percorso andasse per il meglio dandomi la possibilità di esprimermi nel migliore dei modi".

© Riproduzione riservata