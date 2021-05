Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi a sorpresa, l'annuncio sui social: "Abbiamo detto sì"

Dopo aver rimandato le nozze per ben due volte a causa del Coronavirus prima e della gravidanza poi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono finalmente sposati.

Un matrimonio celebrato in Comune - in attesa di quello religioso - annunciato solo a cerimonia conclusa. Un evento al quale hanno partecipato solo poche persone e che i neo sposi hanno così raccontato sui social, condividendo una foto in bianco e nero del primo bacio dopo le promesse.

"Abbiamo detto Sì - hanno scritto su Instagram -. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine. C'era anche tutto il nostro amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la vita. Arriverà poi anche il giorno che Sì lo diremo davanti a Dio,m e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo, e allora tutto sarà perfetto ma lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana, così che festeggiare per tutti avrà un sapore autentico. Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero, non vedevamo l’ora".

Lui in smoking nero, lei in tailleur bianco, Magnini e Palmas si sono giurati amore eterno a palazzo Reale a Milano.

Mamma della piccola Sofia nata da una sua precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini, l'ex velina Palmas in passato ghha avuto una storia anche con Vittorio Brumotti. Nel 2018 poi ha conosciuto l'ex nuotatore Magnini, con il quale ha avuto una seconda figlia, Mia, nata il 25 settembre 2020.

