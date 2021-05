Selvaggia Lucarelli vittima di dipendenza affettiva: "Mi sono annullata per il mio ex"

Selvaggia Lucarelli si racconta a Domenica in, intervistata da Mara Venier.

Giornalista ed ex giudice di Ballando con le stelle, la Lucarelli ha raccontato il suo doloroso passato segnato da una vera e propria "dipendenza affettiva".

Un fatto che l'ha portata oggi a creare un podcast dal titolo "Proprio a me". Anni fa - ha raccontato la Lucarelli - si è innamorata di un uomo per il quale ha iniziato a provare una forte attrazione, al limite della dipendenza. “Ho vissuto una dipendenza affettiva molto dolorosa. Ho incontrato un uomo di Milano - ha spiegato la Lucarelli - con il quale è nato un grandissimo amore, pensavo, ma che nel giro di pochissimo tempo si è trasformato in una potenza distruttiva.

La Lucarelli ha detto di essersi completamente annullata in nome di questa relazione. "Ho capito di essere incappata in una persona dura e scarsamente empatica quando un giorno, andando lui a lavorare, decisi di fare una lavatrice. Una volta tornato, guardò come avevo fatto la lavatrice e mi disse che non avevo chiuso bene il tappo dell’ammorbidente".

Infine, ha aggiunto: “Per tanti anni ho avuto una fame d’amore implacabile e avevo trovato in lui un incastro malefico. Ero affascinata da lui, era qualcosa di interiore. Lui era un narcisista, molto ripiegato su di sé".

