Vincenzo De Luca querela Selvaggia Lucarelli "per un articolo ironico"

Selvaggia Lucarelli querelata da Vincenzo De Luca. Al governatore della Campania non sono andate giù le critiche rivolte contro e questa volta, invece di rispondere tramite i social, ha deciso di rivolgersi al tribunale. De Luca non avrebbe gradito un articolo, non troppo tenero nei suoi confronti, ma comunque ironico, da parte della opinionista.

A dare notizia della querela è la stessa Lucarelli su Twitter: "“Vincenzo De Luca, quello che insulta pure i passerotti sul ramo di pesco, mi ha querelata per un articolo ironico. Per giunta – aggiunge la Lucarelli – credo abbia querelato l’ultima giornalista che ogni tanto lo difende(va) pure. A me il lanciafiamme!”.

Adesso spetterà al tribunale dirimere la questione.

