Oroscopo di oggi, 22 aprile 2021: ok Gemelli e Sagittario, alti e bassi per gli altri segni

L'oroscopo di Barbanera di oggi, 22 aprile 2021. Ecco cosa cambia per tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Con la Luna in Leone, rafforzata dal corroborante apporto di Marte, c’è l’atmosfera ideale per lo studio, le iniziative professionali e lo sport.

Toro. 21/4 – 20/5

Mattinata a scarso rendimento, offuscata da qualche tensione. Comincerete a carburare nel pomeriggio, risolvendo con un colpo di genio i problemi.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il mattino ha l’oro in bocca, sotto l’egida della Luna in Leone. I programmi lavorativi, le amicizie e l’amore procedono senza intoppi. Approfittatene!

Cancro. 22/6 – 22/7

State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per evitare dannosi passi falsi.

Leone. 23/7 – 23/8

Coraggio e passione non vi mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non fatevi bloccare da difficoltà banali.

Vergine. 24/8 – 22/9

La carriera procede spedita, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare la guardia e di applicarvi con attenzione costante a ogni vostra faccenda.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siete in forma e intrecciate relazioni interessanti con persone che contano.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giovedì sottotono, come puntualmente accade a ogni passaggio della Luna in Leone. Possibili rimedi? Una giornata di riposo: tutto può attendere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e vacanze, siete in una botte di ferro. Perfino il partner cede le armi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nella professione siete attivi e determinati, ma ci sono incombenze da rinviare per mancanza di tempo e di scarsa collaborazione da parte degli altri.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potrebbe andare meglio, ma non va male. La Luna vi rallenta, ma le prospettive sono rosee. Vi mettete alle spalle ogni genere di freddezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

Affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma riorganizzate le idee o rischiate passi falsi. In amore valorizzate quello che avete.

