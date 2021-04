Oroscopo settimanale: momento d'oro per Toro e Pesci, più fortuna per la Vergine

Una settimana di cambio della guardia, questa, inizia il periodo del Toro ed il Sole centra il cuore di una primavera tutta in risalita, i dodici segni vivranno una sensazione di passaggio a qualcosa di più prospero e di più felice, coraggio siamo agli sgoccioli di un periodo che ha chiesto molta pazienza ma che sta già gettando le basi per una nuova rinascita!

Ariete

Questa settimana il cielo si movimenta molto per voi, infatti entro martedì Sole e Mercurio vi abbandoneranno, lasciando in ordine i pensieri e le conclusioni di questo periodo di accensione e di grandissimo trasporto. Le vostre vicissitudini sembrano ormai aver preso una piega ascendente ed il compito dei pianeti in transito è proprio questo, fare in modo da infondere energia in direzioni su cui insistere anche dopo il passaggio planetario. Il cielo è decisamente pieno di novità, una quadratura a Marte vostro archetipo inizia proprio venerdì e sarete lieti di affrontare tutto in maniera necessariamente più pratica, meno mentali del solito e più disposti a seguire il cuore…

Toro

Avete come ospite già la bella Venere ma non sapete ancora che il Sole è Mercurio all’unisono inaugurano il mese del Toro proprio lunedì, corroborandovi di energia positiva e grande capacità comunicativa e gran finale Venerdì con Marte che in ottimo aspetto con tutti loro deciderà che per voi sarà l’inizio di un ottimo periodo favorevolissimo per progettazione, passione, amore azione pratica, e tutto ciò che le vostre pulsioni ad un passo dalla realizzazione sono vive e piene di energia positiva. E' arrivato il momento di risuonare con il vostro universo, e sperando ci siano meno limiti possibili avrete molto più margine di azione, ottimo il regime affettivo ed amoroso, risveglio dei sensi e tante piccole fortune economiche e lavorative…

Gemelli

Tutto torna più disteso e fluido, meno accelerati e soprattutto meno inseguiti da stress, scadenze e comunicazioni di servizio alle quali ottemperare non è stato semplice, anche se vi è molto servito per riattivarvi. Marte intanto venerdì lascerà i vostri gradi ed anche la situazione di tensione o di belligeranza sarà finalmente superata. Un bel periodo di calma insomma che si inaugura questa settimana, ma che non toglie affatto piacevolezza, anzi vi rilassa e vi fa diventare molto più inclini alla dolcezza ed ai sentimenti più pacati e sereni. Probabilmente avete letto con la vostra enorme intelligenza delle piccole distanze o incomprensioni con le persone care, ed al netto della difficoltà proposta dal periodo esigete qualche chiarimento che verrà da sè senza troppo introdurre argomenti…

Cancro

Inizia proprio una settimana di distensione e di perdita del nervosismo latente che vi ha accompagnato negli ultimi giorni, riassaporerete la gioia di stare insieme morbidamente con gli altri e visto che le stelle promettono bene per tutto ciò che riguarda gli affari ed il lavoro, dovrebbe essere arrivata una bella notizia che vi stimolerà, e finalmente l’ora di qualche brindisi, se non proprio ad un successo, quanto meno ad un nuovo inizio e, o la fine di qualche ostativo, intanto, dentro di voi si fa strada la convinzione che qualcosa è cambiato e che nel vostro intimo siete molto meno insicuri, forse per queste ragioni molti di voi decideranno di ambire a qualcosa di maggiormente consono ai vostri ideali, a un di più che finalmente ritenete di meritare…

Leone

E' una settimana molto particolare questa in cui lo spostamento dei pianeti non vi è più congeniale, ma dopo la ricarica che avete avuto dalla posizione favorevole tutto scorrerà sicuramente non manchevole di energia e grinta. Tenderete a prendere un po’ tutto come una sfida in termini di resa e di autoaffermazione soprattutto lavorativa, ma Mercurio vi obbligherà ad ammettere a voi stessi delle verità sullo stato attuale delle cose che non potrete più non guardare. Forse alcuni avranno la sensazione di avere profuso impegno in direzioni che risultano più sospensive che non realmente attive, mentre Venere vi permetterà di rivedere anche il vostro apporto in termini di coppia ed avrete la chiarezza tale da migliorare ciò che sentite va migliorato…

Vergine

Arriva un periodo molto fortunato per voi, un vero toccasana dopo le asperità che Marte vi ha inflitto in questo mese appena scorso pieno di nervosismo e di grande ansia da prestazione. E' il vostro turno adesso di gioire e di semplificare le cose, proprio il vostro astro guida, Mercurio torna in posizione vantaggiosa utile a rimettere in ordine i pensieri ed i progetti, mentre Venere ed il Sole vi corroborano di energia pulita ed attiva. Il tutto si protrarrà per due settimane di stato ottimale dei pianeti che rimetteranno sul binario giusto tutta la vostra vita, che aveva bisogno di attriti un po’ più accesi per ridarvi le misure di come muovervi nel lavoro ed in amore, dove torna l’armonia e finiscono una serie di tensioni che lasciano il passo a nuovi progetti per la coppia…

Bilancia

Sembra che tutto stia tornando al suo posto, del resto una volta terminati i transiti planetari in Ariete, vostro segno d’opposizione, tutto torna a fluire liscio, i pianeti vi vogliono più socievoli e pieni di vita, più sportivi e pronti a progettare viaggi e voli pindarici anche solo immaginari. Al lavoro riparte il tempo che si era un po’ fermato, mentre in amore molto più leggeri con il partner e con gli amici a cui partecipate sempre di più i vostri stati d’animo. Il cielo ha in serbo per voi una serie di eventi dinamizzanti, misti ad un periodo di accettata pace e serenità sentimentale, ma non mancheranno le occasioni questa settimana per avere conferma che nel futuro saranno possibili sviluppi molto vantaggiosi per la vostra vita…

Scorpione

Seppure iniziano per voi delle opposizioni dal Toro, il cielo vi vede muovervi con divertito entusiasmo perché si spalancano davanti a voi mille nuove opportunità. Divertiti dalla situazione e molto complici in tutto ciò da cui vi farete coinvolgere, ecco che sembrate prendere con molta filosofia i tempi tecnici di realizzazioni promesse ma nelle quali credete molto e che non vi tradiranno, mentre un gioco di transito marziano vi garantisce una passione non comune, e che vi fa sentire gratificati e pieni di vita. Osserverete molto ed al momento giusto interverrete chirurgicamente come al solito, ironici come da tempo non vi si vedeva, questa settimana andrà grossomodo così, ma prelude a un’evoluzione che a fine maggio vi vedrà brillare protagonisti!

Sagittario

La buona notizia è che Marte Venerdì finisce la sua durissima opposizione e finalmente vi fa sentire meno inseguiti dalla fretta o dall’ansia. Probabilmente molti di voi hanno portato a termine una lunga preparazione a qualcosa e adesso non vi resta che attendere, risposte, risultati e conseguenze. Di contro non c’è una cattiva notizia, ma è rilevante che Sole e Mercurio non vi faranno alcun tipo di gioco, e per un po’ ci sarà uno stato di calma utile a capire di cosa avete bisogno. Gli astri sottendono una pausa ed una voglia di dolcezza e di modi gentili e meno spartani soprattutto in amore dove tutto per un po’ è stato troppo stressato da un gioco di contenimento che vi è costato molto, adesso l’alleggerirsi generale della cosa vi potrà rendere più inclini ad un recupero della vostra parte emotiva e sentimentale…

Capricorno

Da un periodo molto calmo e a volte duro da sopportare ecco che i pianeti vi catapultano in una configurazione decisamente esplosiva. Ottime le posizioni di Sole e Mercurio, un meraviglioso Trigono che riaccende la voglia di vivere e comunicare. La bella Venere anch’essa negli stessi gradi già da un po’ vi incoraggia, ma adesso si vive appieno l’amore e la relazione. Intanto Marte inizia un’ opposizione alquanto significativa al vostro segno, il che vi renderà iperattivi pieni di voglia di fare e consci che dovrete muovervi in fretta, ma anche carichi di passioni e di esplosiva reattività agli stimoli. Non è escluso qualche scontro verbale, ma in generale è la configurazione ideale per rilanciarvi nel mondo e per dinamizzare tutto, certo un po’ repentinamente, così, senza preavviso…

Acquario

Iniziano due quadrature importanti, quella a Mercurio che vi renderà un po’ più ostica la comunicazione e quella con il Sole che conferma lo stato di fiacchezza che avvertivate da qualche giorno. Le energie vengono un po’ meno e siete stanchi perché se è vero che il periodo generalmente è stato statico, voi in controtendenza siete riusciti ad essere motrici e conduttori di tantissime innovazioni davvero vantaggiose nella vostra vita, ed in taluni casi in quella degli altri. Ma non siete obbligati a sentirvi come Atlante che regge il mondo, prendetevi una vacanza da questi stress mentali. Intanto Marte si neutralizza e dice che è il caso di distendervi un po’ e di non consumarvi troppo in passioni struggenti o in amore litigiosi, avete bisogno di calma e per vostra fortuna Saturno e Giove nei vostri gradi saranno capaci di parare ogni colpo in maniera decisamente vantaggiosa. E' tempo di fare del vostro meglio allora per riuscire a non compromettere tutti gli sforzi fatti e a gioire della piena riuscita di quanto fino ad adesso è stato coraggiosamente svolto…

Pesci

Che meraviglioso cielo per voi si prepara. Sestili e trigono vi sosterranno e vi indicheranno la strada, ma è bello vedere in voi rifiorire la parte più profonda e sincera di voi, quella legata al bello e all’armonia, è una sensazione cosmica quella di sentirvi parte del tutto e legati a tutto ciò che si anima di bello intorno a voi, ispirati e romantici, felici di aver iniziato nuovi amori, o di vedere rinverdire i collaudati, vogliosi di vedere amici ed affetti e di socializzare il più possibile non appena si potrà. Ciò che conta è la sensazione da stato di grazia che avete dentro, se vi sentite di vivere in un sogno, vivete il vostro sogno fino in fondo e siate coerenti con la vostra voglia di darvi fino all’ ultimo. Il cielo sta preparando per voi uno scenario di sicura solidità generale e di pieno amore che vi renderà felici!

