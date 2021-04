Coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio, I Sansoni ironizzano: "Pure i vampiri si sono stancati"

Il Consiglio dei ministri con un nuovo decreto proroga il coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio, ed ecco che I Sansoni ironizzano sulla decisione del governo Draghi con un nuovo video appena condiviso sul loro profilo Instagram.

Rivolgendosi idelamente al coprifuoco, i due fratelli palermitani propongono delle alternative per cercare di rientrare a casa un po' più tardi, potendo così trascorrere una serata al cinema o allo stadio - in vista anche delle riaperture in zona gialla - così come succedeva prima della pandemia.

"Caro coprifuoco - iniziano I Sansoni - da quando sei arrivato nelle nostre vite, abbiamo cambiato le nostre abitudini per cercare di rispettarti. Ma è ora che tu rispetti noi, chi lavora e chi vuole tornare a vivere un briciolo di normalità. E poi, hai pensato ai vampiri? Come faranno?".

