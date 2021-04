Berruti si vaccina, bufera sul fidanzato della Boschi: "Attore ma faccio ancora il dentista"

"Prima dose fatta, vaccinatevi senza paura".

L'attore Giulio Berruti posta questa frase sui social con la foto che lo immortala mentre viene vaccinato con Astrazeneca a Roma ed esplode la polemica.

Perché Berruti, fidanzato di Maria Elena Boschi, ha solo 36 anni e viene preso di mira per aver preceduto anziani e fragili che non sono stati ancora tutti vaccinati. Molte le critiche nei confronti dell'attore, ma c'è anche chi lo difende ricordando che ne ha diritto. Berruti, infatti, aveva già spiegato nei mesi scorsi di esercitare ancora come dentista, una circostanza ribadita in risposta alle accuse: "Ho studiato come dentista per 11 anni e preso una specializzazione in estetica del sorriso e ortodonzia. Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo".

"Ho seguito le indicazioni dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma - ha aggiunto - facendo la registrazione lo scorso gennaio per poter lavorare in sicurezza, mia e delle persone intorno a me. Sarò per questo arso vivo su piazza? Speriamo di no".

© Riproduzione riservata