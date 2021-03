Maria Elena Boschi felice accanto a Giulio Berruti: "Con lui sogno di diventare mamma"

Maria Elena Boschi si racconta in una lunga intervista a Verissimo, in onda domani pomeriggio su Canale 5.

Intervistata da Silvia Toffanin, la Boschi ha parlato anche della sua vita privata e della sua storia d'amore con Giulio Berruti.

"Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, - ha detto - ma la testa è tra le nuvole. Di lui mi ha colpito non solo la sua bellezza ma anche la sua purezza".

Avvocato e membro della politica italiana, la Boschi ha poi confessato: "Sogno da sempre di diventare mamma, accanto a Giulio viene naturale pensarlo. Ogni tanto ne parliamo, visto che anche a lui piace l’idea di avere una famiglia".

La Boschi sogna anche il matrimonio: "Credo che sia importante avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. In amore non mi piace fare programmi”.

