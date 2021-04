Gianluca Vacchi, la figlia Blu Jerusalema operata a soli 6 mesi: le sue condizioni

Gianluca Vacchi annuncia sui social che la figlia Blu Jerusalema, nata 6 mesi fa dalla relazione con Sharon Fonseca, è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la palatoschisi, una malformazione congenita del palato dovuta probabilmente a cause ambientali e genetiche. Il 53enne ha pubblicato una foto su Instagram in cui appare con la figlioletta in braccio.

"Questa settimana nostra figlia ha fatto l’operazione chirurgica per correggere la palatoschisi - scrive Vacchi -. Per noi è stata una settimana difficile e piena di emozioni. Potete immaginare quanto lo sia stato per lei… Quando la tua bambina deve affrontare un intervento così delicato, tutto il tuo mondo di genitore viene terremotato".

"La nostra piccola non smette davvero di stupirci! È stata così coraggiosa, calma e dolce durante tutto il processo. Mi rende così orgoglioso di essere suo padre! Con le lacrime agli occhi voglio dire di essere vicino a tutti quei genitori che devono affrontare problemi di salute dei loro bambini! Spero che possiate stare sempre bene. Ora noi siamo a casa. Siamo davvero grati e fortunati!", ha aggiunto Gianluca.

