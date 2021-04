Niente più ospitate, Angela da Mondello attacca Barbara D'Urso: "Mi hai rovinato la vita" - Il video

Nota ormai per la sua frase diventata tristemente cult "Non ce n'è Coviddi", Angela da Mondello torna protagonista di un nuovo siparietto trash con un video-attacco a Barbara D'Urso.

Tutto è iniziato quando la scorsa estate, in un'intervista sul Coronavirus lungo la spiaggia di Mondello, Angela Chianello aveva deliberatamente negato l'esistenza del virus.

Una frase ritenuta fuori luogo e infelice che aveva fatto indignare l'intero Paese, decisamente provato dalla pandemia.

Barbara D'Urso dunque aveva immediatamente richiamato la Chianello invitandola nelle sue trasmissioni, così da chiedere scusa a tutti gli italiani per aver sottovalutato un problema di gravità mondiale quale appunto la pandemia.

Innegabile la negativa "popolarità" che ne è scaturita, tanto che la frase "Non ce n'è Coviddi" è diventata un vero e proprio - ahinoi - tormentone. A distanza di mesi dall'ospitata, Angela da Mondello - così come è stata ribattezzata - oggi ha deciso di puntare il dito contro la D'Urso accusandola di averla soltanto usata "per fare ascolti, e non permettendole più di parlare in trasmissione".

In un video dunque Angela ha parlato rivolgendosi direttamente alla D'Urso, e dicendo: "Mi hai rovinato la vita. Per otto mesi sono stata zitta e buona, ma ora basta. Io da te volevo solo l'occasione di poter far capire a tutti gli italiani chi sono veramente, a prescindere alla mia frase detta in spiaggia. Ma non mi aiutata in questo, hai fatto solo due puntate con me per fare audience e ora te ne sei lavata le mani".

A detta di Angela Chianello - questo il suo vero nome - dunque la D'Urso non l'avrebbe tutelata abbastanza nonostante la gravità della sua frase. Stando a quanto sostenuto dalla palermitana, durante le uniche due ospitate si è messo in luce soltanto la frase da lei detta ma non di più.

Per il resto, "sono stata gettata in un branco di leoni, e sono stata ricoperta sempre di insulti. Ti sei presa gioco di me - ha continuato Angela attaccando sempre la D'Urso - e della mia famiglia".

Ma non finisce qui: "Mi devi dare il diritto di parola, - ha chiesto Angela alla D'Urso senza mezzi termini - lo pretendo. Mi hai rovinato 8 mesi della mia vita, ero felice, non ricca ma felice".

