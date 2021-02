Niente ingaggi, Angela da Mondello accusa Lele Mora ma lui si difende: "Non la vuole nessuno"

La sua frase “Non ce n’è Coviddi” è diventata un tormentone. Tuttavia oggi Angela da Mondello attacca Lele Mora, accusandolo di averla "usata".

Intervistata sulla spiaggia di Mondello, Angela Chianello quest'estate aveva risposto alla domanda sul Coronavirus di una giornalista, smentendo categoricamente l'esistenza del virus. "Non ce n'è Coviddi", aveva infatti detto la Chianello, alimentando sdegno e curiosità.

Subito la donna è diventata famosa appunto per la sua affermazione, tanto da essere invitata anche in tv per scusarsi e chiarire quanto detto.

Un tormentone il suo diventato anche una hit musicale, con tanto di videoclip girato a Palermo. Oggi però Angela Chianello, in un'intervista rilasciata a Gossipetv, ha raccontato di essere stata "usata" da Lele Mora. Era stato proprio il noto manager ad aver preso sotto la sua ala la signora Angela, per introdurla nel mondo dello spettacolo.

Tuttavia, l'interesse per la signora Angela sembra essere scemato. A chiarire la sua posizione, è stato lo stesso Lele Mora a Palermo Live.

"Non è vero che l'ho usata - ha detto -. Teniamo presente che la Chianello non ha dietro un curriculum artistico tale da ritenere di pretendere qualcosa in più di ciò che le è capitato. In fondo la sua popolarità è scaturita da una frase stupida. Io ho cercato di muovermi per proporla, ma devo ammettere che nessuno l’ha più voluta invitare nelle trasmissioni televisive".

Ha poi aggiunto, "anzi, se è stata sui giornali per un periodo è stato grazie a me".

© Riproduzione riservata