Trovata in casa senza vita, è morta a 44 anni Erica Vittoria Hauser del trono Over di Uomini e donne

Un altro lutto per la trasmissione Uomini e donne. Dopo Fabio Donato Saccu, morto a 46 anni, è stata trovata senza vita a 44 anni Erica Vittoria Hauser. Lei era una ex modella ma anche volto del trono over del programma di Maria De Filippi.

Nel 2013 aveva conosciuto in trasmissione Ivano Rotoli. Con lui era iniziata una storia d'amore, durata però solo qualche mese. Era originaria del Principato del Liechtenstein, ma viveva a Roma. Pare che la donna sia morta nel sonno nella sua casa romana. Riserbo sulle cause della morte.

Quello che si sa è che sarebbe morta nel sonno nella notte fra il 4 e il 5 aprile. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di San Gioacchino, a Roma. Solo qualche giorno fa, Erica aveva condiviso su Facebook un suo video.

