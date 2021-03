Uomini e donne, è morto a 46 anni Fabio Donato Saccu del trono Over

Noto per aver partecipato al trono Over di Uomini e donne, la trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale 5, Fabio Donato Saccu è morto all'età di 46 anni.

Aveva partecipato alla trasmissione nel 2015, chiedendo la mano di un'altra concorrente Lisa Leporati della quale si era innamorato. L'ex cavaliere Saccu è morto a causa di un tumore. Di professione geometra a Ponderano, in provincia di Biella, grazie a Uomini e donne aveva conosciuto Lisa Leporati. Nonostante lo scetticismo iniziale della donna, dopo pochi mesi Fabio e Lisa hanno lasciato la trasmissione insieme iniziando la loro storia d'amore.

"Ti ricorderò sempre così" ha scritto in queste ore la Leporati per ricordare il compagno scomparso.

