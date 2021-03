Serale di Amici, Ibla e Leonardo sono gli eliminati della seconda puntata: "Non è la fine di nulla"

Ibla e Leonardo sono gli eliminati della seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in onda ieri sera su Canale 5.

"Non è la fine di nulla", ha commentato Leonardo dopo il verdetto comunicato dalla De Filippi solo dopo che gli alunni della scuola hanno fatto ritorno nella loro casetta.

In questo video, il momento in cui viene comunicato a Leonardo che deve uscire dalla scuola.

Ad essere eliminata anche Ibla. “Farai comunque strada”, le hanno detto i professori. Ma la puntata di ieri sera è stata caratterizzata anche da altri vari episodi. Come la gaffe di Alessandra Celentano. La maestra di ballo infatti ha apertamente detto che per lei giudice più antipatico è Stefano De Martino. Ma il ballerino ha risposto con diplomazia, dicendo che spesso da grandi antipatie nascono grandi amori. Ospite della seconda puntata del serale Irama, cantante ed ex concorrente del programma. Irama è reduce da Sanremo dove però non ha potuto esibirsi per la quarantena obbligatoria, dopo che alcuni suoi collaboratori sono risultati positivi al Covid.

