Belen incinta di Spinalbese, Pio e Amedeo a De Martino: "Non sei tu il padre?" - Il web si infuria

Pio e Amedeo tornano sul palco di Amici ed è subito polemica.

Fra le tante battute del duo comico, infatti, quella rivolta a Stefano De Martino.

Pio e Amedeo hanno fatto il loro ingresso in studio e dopo aver fatto gli auguri a Stash, nuovo giudice del serale e diventato padre della piccola Grace, si sono congratulati anche con Stefano De Martino, anche lui giudice di questa nuova edizione.

“E auguri anche a Stefano De Martino, - ha detto Amedeo - che diventa nuovamente papà”. Il riferimento è all'ex moglie Belen Rodriguez in attesa di una bambina, dopo Santiago nato dalla sua passata relazione con De Martino.

Figlia che in realtà non è del ballerino ma del nuovo compagno della showgirl argentina, Antonino Spinalbese.

“Ah, ma non è suo? - ha dunque sottolineato Amedeo dopo essere stato fermato da Pio -. Non eri tu nella fotografia? Eh ma Belen se li prende tutti uguali… non avevo capito”.

Stefano De Martino ha dunque cercato di reagire alla battuta con diplomazia, dicendo: “È un lavoro non ridere alle loro battute perché se rido troppo rischio di offendere qualcuno, se rido poco si offendono loro”.

Tuttavia, il web ha duramente criticato la gag del duo comico, definendola "imbarazzante e sessista". "Battute poco carine", ha detto un utente. “Questa battuta sul figlio di Belen se la potevano risparmiare”, ammette un altro.

