Enrico Papi e l'inedito retroscena: "Per anni lontano dalla tv perchè vittima di bullismo"

Classe 1965, ha esordito in Rai per poi passare a Mediaset. Suo il programma cult Sarabanda. Ma anche Matricole & Meteore, La pupa e il secchione, La ruota della fortuna. Dal 2010, è entrato a far parte dell'azienda Sky Italia.

Una carriera brillante, ma che è stata per qualche anno interrotta da alcuni episodi di bullismo. “Io ne sono stato vittima: nel mondo dello spettacolo c’è sempre chi cerca di distruggerti, - ha raccontato Papi -. Non esistono amici. Per questo, ho preferito ritirarmi per un po' e dedicarmi alla mia famiglia. Sono poi rientrato in un momento più tranquillo, ma soprattutto in un nuovo ambiente”.