Live-Non è la D'Urso, lite sui vaccini tra Cecchi Paone e Zenga: "Parla solo di pallone, ignorante"

Furiosa lite ieri sera a Live-Non è la D'Urso tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga.

Tutto è iniziato quando l'ex portiere e oggi allenatore Zenga ha raccontato di essersi vaccinato a Dubai, dove vive da tempo. Zenga ha detto di aver scelto il Sinopharm, ossia il vaccino creato in Cina non ancora approvato in Europa.

Zenga ha dunque spiegato: "Gli Emirati hanno preso un accordo con più case farmaceutiche, qua ci sono quattro vaccini. A Dubai si può anche scegliere quale vaccino fare e io ho scelto quello cinese. È il vaccino più usato in Asia".

Un racconto che però non è piaciuto a Cecchi Paone. "Chi ti ha detto quante persone sono morte o hanno avuto problemi con quel vaccino? Devi passare attraverso l’EMA, ci sono delle regole". Da lì in poi la situazione è degenerata, lasciando spazio ad insulti e minacce di querela.

"Cecchi Paone non diciamo stupidaggini per favore", ha detto Zenga allo scienziato. "Quali stupidaggini? Non ti permettere. L'EMA ci dice se è sicuro o no", ha dunque replicato Cecchi Paone. "Io ti querelo. Non parlare di scienza, parla di pallone. Ignorante e buzzurro. Non sei titolato per parlare di vaccini".

