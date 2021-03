Alena Seredova compie 43 anni: "Dopo tanta sofferenza, ora sono serena"

Compie oggi 43 anni Alena Seredova che ammette: "Ci ho messo un po' di tempo, ma ora sono serena".

Alena è nata e cresciuta nel quartiere praghese di Vinohrady. Nel 2011 ha sposato il portiere Gianluigi Buffon e dal quale aveva già avuto due figli, Louis Thomas e David Lee .

Il matrimonio tra i due è finito, quando Buffon ha iniziato una relazione con la sua attuale compagna - dalla quale ha avuto un figlio - Ilaria D'Amico. La Seredova nel frattempo si è rifatta una vita accanto all'imprenditore Alessandro Nasi, dal quale ha avuto una figlia Vivienne Charlotte nata lo scorso anno.

Si dice serena oggi la modella anche se così non è mai stato. La Seredova infatti non ha mai fatto mistero della grande sofferenza provata per la fine del suo matrimonio con Buffon: "Ho provato una delusione e un dolore pazzeschi, per molto tempo non ho parlato per proteggere i miei ragazzi, ma rimane comunque il padre dei miei due figli maschi", aveva detto tempo fa parlando dell'ex marito.

© Riproduzione riservata