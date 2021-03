Arisa lasciata dal fidanzato ad un passo dalle nozze: su Instagram il post della rottura

Inaspettata doccia fredda per Arisa, lasciata dal fidanzato - Andrea Di Carlo - ad un passo dalle nozze. I due avrebbero dovuto sposarsi il 2 settembre. Tuttavia con un post su Instagram il manager ha deciso di scrivere la parola fine su questa storia.

A Di Carlo non è andata giù l'intervista che ha rilasciato Arisa a Domenica in due giorni fa. La cantante infatti, intervistata da Mara Venier, ha parlato della sua vita privata senza mai citare il fidanzato.

"Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate. Si anche io credo in Dio, ma esiste anche l'autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni". Inizia così il post di Di Carlo su Instagram.

"Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio. The end".

