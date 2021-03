Miele e peperoncino, i segreti a tavola di Arisa e Orietta Berti per una voce al top

In gara con "Potevi fare di più", un brano scritto per lei da Gigi D'Alessio, Arisa ha confessato cosa mangia per assicurare sul palco una buona performance. A farle da spalla Orietta Berti, anche lei in gara all'Ariston.

In collegamento tv durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno", in onda su Raiuno, Arisa ha detto di prediligere pane e miele. Di diverso avviso Orietta Berti, che ha confessato i suoi segreti a tavola: "Non faccio solo esercizi vocali - ha spiegato - mangio anche i peperoncini, un cortisone naturale insomma. Ne mangio sempre uno prima di ogni spettacolo".

Orietta Berti parteciperà fra i big in gara con il brano, "Quando ti sei innamorato". Un'occasione per la Berti per festeggiare insieme al suo pubblico i 55 anni di carriera.

© Riproduzione riservata