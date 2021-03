Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: avevano rinviato le nozze già 2 volte

Dopo 4 anni di fidanzamento Jennifer Lopez si separa dall’ex star del baseball Alex Rodriguez.

Lo riporta il New York Post. La notizia è stata subito rilanciata da altri media americani. Lo staff dell’attrice e cantante di 51 anni non ha voluto commentare. I due, considerati tra le coppie più celebri, avevano rinviato per due volte il matrimonio. Negli ultimi tempi si erano fatti fotografare da soli.

Rodriguez, 45 anni, lo ha fatto anche oggi, su Instagram, dove è apparso da solo a bordo del suo yacht al largo di Miami. Secondo alcuni media, l’ex campione avrebbe una relazione con una giovane star dei reality americani, Madison LeCroy.

