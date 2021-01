Jennifer Lopez, Lady Gaga e Bruce Springsteen per la festa di Joe Biden

Jennifer Lopez, Lady Gaga e anche il "Boss" per Joe Biden: Bruce Springsteen, che nei mesi della campagna elettorale aveva appoggiato il futuro presidente nella campagna contro Donald Trump, unirà la sua voce a quella di altre celebrità nello special condotto da Tom Hanks che andrà in onda in prima serata il giorno dell’Inaguration.

Con il cantante di "Born to Run" interverranno alle celebrazioni anche John Legend e i Foo Foo Fighters. Le attrici Eva Longoria e Kerry Washington avranno ruoli nel programma, ha reso noto oggi Presidential Inaugural Committee.

L’annuncio aggiunge altri nomi alla parata di star coinvolte nell’insediamento che già includevano Jennifer Lopez e Lady Gaga (a lei l’onore di cantare l’inno nazionale "Stra Spangled Banner" sui gradini del Capitol durante la cerimonia del giuramento) nella diretta della mattina, mentre per lo special serale - in tutto 90 minuti in onda su tutte le reti tranne la Fox) Hanks ospiterà anche Justin Timberlake, Jon Bon Jovi e Demi Lovato oltre ai protagonisti del giorno, il nuovo presidente Biden e la sua vice Kamala Harris.

