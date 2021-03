Diletta Leotta e Can Yaman si sposano? Impazza il gossip: "Hanno già preso casa a Roma"

A lanciare il gossip è il settimanale Chi: Diletta Leotta e Can Yaman sarebbero ad un passo dalle nozze.

Secondo alcune indiscrezioni, l'attore turco Can Yaman - star di Daydreamer - avrebbe chiesto la mano della bella giornalista catanese. E sembra anche che la coppia abbia pure preso casa a Roma. Del resto, già qualche tempo fa, Can Yaman aveva fatto apparire sui cieli di Roma uno striscione con su scritto: «Diletta mi vuoi sposare? Ti amo, Can».

C'è chi allora parlò di scherzo, ma sembra che adesso il settimanale Chi abbia dato per molto probabili queste nozze.

