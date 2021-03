Daniele Scardina si confessa in tv: "Con Diletta Leotta è stato amore vero"

Il pugile Daniele Scardina si racconta in una lunga intervista a Verissimo. Ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera, ma anche della sua vita privata.

"Con Diletta Leotta ho vissuto una storia vera", ha anche detto "Toretto" campione europeo dei pesi supermedi. "Lei è una grande donna ed è stato bello il periodo passato insieme. Eravamo complici in tutto con lei, è stata una storia bellissima. Ero innamorato, - ha aggiunto Scardina - ma ora non ci sentiamo più". Oggi la giornalista catanese è felice insieme all'attore turco, Can Yaman. Una nuova relazione che Scardina ha così commentato: "Sono contento per lei, vuol dire che è felice. Io adesso penso alla mia vita, e alle persone che mi stanno accanto".

