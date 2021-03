Secondo bebè in arrivo, Harry e Meghan Markle svelano in tv: "Sarà una femmina"

In occasione dell'intervista "bomba" rilasciata da Meghan Markle e il principe Harry, la coppia ha annunciato di essere in attesa di una femminuccia.

Il piccolo Archie dunque avrà una sorellina. Fra le tante dichiarazioni e accuse contro la famiglia reale, Harry e Meghan hanno annunciato: "It’s a girl!”.

“Ora abbiamo la nostra famiglia, - ha aggiunto il principe - siamo noi quattro e i nostri due cani”. La coppia ha rilasciato un'intervista inedita ad Oprah Winfrey, e sarà trasmessa in esclusiva in Italia su TV8 il 9 marzo alle 21.30.

Era il 2016 quando Meghan rese pubblica la sua frequentazione col principe Harry, il secondogenito del principe Carlo e lady Diana nonchè nipote della regina Elisabetta.

Nel 2017 il fidanzamento ufficiale e successivamente le nozze, celebrate il 19 maggio 2018 nella cappella di san Giorgio nel castello di Windsor.

Nell'intervista, la coppia da rivelato di essersi sposata in realtà tre giorni prima del 19 maggio. Il matrimonio trasmesso in tv era "solo uno spettacolo per il mondo".

“Una bimba dopo un maschietto - ha detto entusiasta Harry -. Che cosa si può volere di più?!”.

E ancora: “Sono semplicemente grato di avere un figlio, di averne uno o due, è tutto fantastico in ogni caso".

Oggi Harry e Meghan si dicono felici della loro vita, lontani dalla royal family.

"Sono entrata con inegenuità nella famiglia reale, immaginavo tutti come i personaggi di una favola”, ha detto la Markle. "Una volta sposati però tutto è iniziato a peggiorare: non ero protetta. Anzi erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia”.

“Abbiamo fatto il possibile per restare nella casa reale”, hanno concluso i due coniugi ma oggi "è il nostro inizio, un miracolo, meglio di qualunque favola”.

