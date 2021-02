Massimo Ghini, il figlio col Covid dopo un incontro con gli amici: il web s'infuria

Massimo Ghini al centro di infuocate polemiche dopo che il figlio si è ammalato di Covid.

Lorenzo infatti, uno dei 4 figli dell'attore, è rimasto contagiato dopo essersi riunito con 4 amici in un appartamento. Casa fra l'altro affittata per andare a vivere insieme. Un comportamento non esattamente in linea con le attuali restrizioni anti Covid, che vietano assembramenti o comunque riunioni con i non congiunti.

Ecco che il web si è scatenato in tutta una serie di accuse contro l'attore, condannando senza mezzi termini il comportamento del giovane Ghini.

"Mio figlio e un gruppo di suoi amici avevano deciso, visto che non ne potevano più, di incontrarsi in una casa e avevano fatto tutti il tampone rapido. Ma non è bastato - ha spiegato Ghini -. Quando ha scoperto di essere positivo diceva di sentirsi bene, poi è stato portato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale".

Ora Lorenzo si trova in un Covid hotel, mentre l'attore ha lanciato un appello: "Fate attenzione". Molti internauti hanno condannato la scelta del figlio di Ghini di andare a vivere con gli amici, nonostante le regole imposte dal governo.

Ghini ha anche precisato: "I giovani non ce la fanno più a sopportare la clausura, hanno bisogno di sfogarsi. In più, mio figlio è maggiorenne, può decidere quello che vuole”.

