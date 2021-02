Focolaio di Coronavirus al Torino, c'è un altro positivo: sfida contro il Sassuolo verso il rinvio

In un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito internet, il Torino fa sapere che "dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento".

Vero e proprio focolaio tra i granata, venerdì impegnati nell’anticipo casalingo contro il Sassuolo. La partita, però, è sempre più a rischio rinvio a causa delle tante positività in casa Toro. Che Torino-Sassuolo di venerdì possa non giocarsi lo conferma anche Carlo Picco, direttore della Asl di Torino, intervenuto a "Radio Punto Nuovo": "C'è il tema della variante inglese che sta circolando molto e che ci ha portato anche a delle mini zone rosse anche in Piemonte e pertanto la tensione è altissima. Si stanno facendo accertamenti e tamponi giorno per giorno per capire se si è contenuta la diffusione. Non c'è una parola definitiva su questo tema: ad oggi siamo in allerta per la partita con il Sassuolo e c'è la possibilità che non si giochi. Se non ci fosse stata la variante inglese allora non avremmo preso questa posizione. Il Torino rischia di fermarsi una partita: entro domani sarà presa una decisione".

