La pupa e il secchione, vincono Myrea e Marini: alla coppia il montepremi di 20 mila euro

La coppia formata da Myrea Stabile e Luca Marini è la vincitrice dell'edizione 2021 de La pupa e il secchione, e viceversa. I due si sono aggiudicati il montepremi di 20 mila euro.

Durante la finale andata in onda ieri sera su Italia 1, e condotto da Andrea Pucci, la coppia si è distinta in tutte le prove proposte. Cala il sipario dunque sul reality show in cui le coppie hanno soggiornato insieme in una villa, mettendo a confronto i loro mondi ossia quello delle pupe e quello dei secchioni.

