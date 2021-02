Giuseppe Conte, la compagna Olivia Paladino rifiuta la sua mano e il web si scatena

Sta facendo il giro del web il video di Giuseppe Conte che, nel cortile di palazzo Chigi, ha salutato tutti dopo il passaggio di consegne a Mario Draghi, nuovo premier.

Applausi e commozione per l'ex premier anche se a molti non è sfuggito un dettaglio non da poco. Durante i saluti, infatti, Conte è stato raggiunto dalla compagnia Olivia Paladino.

Nulla di strano se non fosse che la donna ha rifiutato più volte la mano dell'ex premier. Lui ha provato ad avvicinarla, ma lei ha più volte rifiutato la mano del compagno. L'atteggiamento della donna è stato anche molto austero, senza alcun sorriso. Un gelo fra i due insomma che ha subito scatenato la curiosità del web.

Solo dopo vari tentativi, la donna ha ceduto alla mano di Conte allontanandosi insieme a lui dal palazzo.

Devoto a padre Pio, Conte ha alle spalle un matrimonio, quello con Valentina Fico dalla quale ha avuto un figlio di nome Nicolò. Oggi la sua compagna è Olivia Paladino, figlia dell'imprenditore Cesare Paladino e dell'attrice svedese Ewa Aulin.

