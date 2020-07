Il premier Conte all'evento con la fidanzata: ecco chi è Olivia Paladino

L'ospite che non ti aspetti: ieri sera alla 'prima' della stagione del Cinema America, la rassegna di film in piazza più famosa delle estati romane, è arrivato a sorpresa anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In completo grigio, senza cravatta e con la mascherina, il premier si è seduto in terra sui cuscini rossi di piazza San Cosimato, a Trastevere, per assistere alla proiezione di 'La Bella Vita', di Paolo Virzì.

Al suo fianco la fidanzata Olivia Paladino, in un elegante abito nero. "Non ho voluto mancare alla prima serata dell'arena estiva 'Il Cinema in Piazza' - ha scritto oggi su Facebook il capo del governo - Grazie ai ragazzi dell'associazione 'Piccolo America' per la passione e la determinazione che dimostrano anche in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo".

E subito è arrivata la risposta del leader dei ragazzi dell'America, Valerio Carocci: "Ringraziamo di cuore il presidente Conte e Olivia Paladino - ha affermato - la loro presenza a sorpresa e informale ha dato a tutti noi ancora più forza nel proseguire con un'iniziativa che portiamo avanti da tanti anni per i cittadini, per Roma e per questo Paese. Un bellissimo segnale per tutti i giovani e le realtà che si attivano per essere al fianco di chi è in difficoltà economica o ancor peggio senza lavoro. Tanti ragazzi come noi abbandonano l'Italia per cercare migliori opportunità all'estero - ha sottolineato Carocci - ma anche la presenza di Conte, come il sostegno del ministro Franceschini e del governatore Zingaretti, sono una risposta chiara al dubbio che era nato dentro di noi in queste ultime settimane così dolorose e complesse: dobbiamo e vogliamo rimanere in Italia, possiamo rendere migliore questo Paese, noi non vogliamo andare via".

Chi è Olivia Paladino, la fidanzata di Conte

Fino a poco tempo fa della coppia Conte-Paladino si sapeva poco. I due sono usciti allo scoperto dopo essere stati paparazzati dalle riviste di gossip.

Chi è Olivia Paladino? Giovane ed elegantissima, sembra che abbia circa 40 anni, ovvero 15 anni in meno del Premier. Lontana dai riflettori e dai social network, è figlia del proprietario dell'Hotel Plaza di Roma e lavora nel settore alberghiero come manager.

Olivia ha una figlia di 15 anni, avuta da una precedente relazione. Stando alle indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti a scuola, durante una riunione con i professori dei figli.

© Riproduzione riservata