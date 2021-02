Belen incinta di una bambina, l'indiscrezione corre sul web: "Si chiamerà Celeste"

Parte il toto nomi per la bambina che Belen Rodriguez aspetta dal suo nuovo compagno, il 25enne Antonino Spinalbese.

La showgirl argentina è incinta di 5 mesi, e poche ore fa ha fatto bella mostra del suo pancino con un video condiviso sui social.

Ma come si chiamerà la bambina, sorella del primogenito Santiago? Secondo il sito Dagospia, il nome scelto dalla coppia è Celeste.

"Sono già stato padre delle mie due sorelle - ha raccontato Spinalbese -. Quando ho perso mio padre mi sono reso conto di essere maturato e ho preso il buono da una cosa brutta".

Belen? "Il disegno riuscito meglio della mia vita", ha aggiunto.

"Sto vivendo la gravidanza con più consapevolezza della prima, - ha detto poi Belen - quando sei più piccola non sai a cosa vai incontro. Per me la gravidanza è faticosa, ma non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio".

