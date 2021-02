Incinta Belen Rodriguez: "Sento che è una bimba, amo un uomo gentile"

"Sento che è una bimba". Belen Rodriguez, incinta al quinto mese non ha dubbi, anche se ancora non sa il sesso del nascituro. La showgirl conferma sul numero di Chi in edicola questa settimana le voci di una dolce attesa che da giorni facevano il giro del web.

"La sto vivendo con più consapevolezza della prima gravidanza - commenta -. Non vedo l'ora di partorire e avere mio figlio in braccio. Non sappiamo ancora il sesso e anche il nome non lo abbiamo scelto. Ma penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta".

Belen conferma di essere entrata nel quinto mese e non nasconde la sua gioia. Il padre è Antonino Spinalbese, ex hairstylist di Coppola, che ha conosciuto otto mesi fa. "Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli 'stronzi' ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all'inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo 'gentile'".

"Il primo bacio? È successo dopo qualche giorno. Ero imbarazzatissima... sembrava il primo bacio della mia vita". Belen spiega anche perché abbia scelto un ragazzo semplice: "Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone 'potenti'".

La showgirl è rimasta incinta dopo quattro mesi di relazione: "Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolti". Lui "sarà un buon padre - aggiunge - perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità". Poi ammette: "Per me non era concepibile avere due figli da due uomini diversi. Soltanto che bisogna fare i conti con la realtà e credo che la fine del matrimonio sia..un grandissimo fallimento".

