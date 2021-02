L'oroscopo di oggi e della settimana 8-14 febbraio: tutto avviene nel segno dell'Acquario

Una splendida settimana questa, che regala una generosa congiunzione Venere-Giove, ed un novilunio che rende gli influssi degli astri espansivi e generosi per tutto lo zodiaco, tutto avviene nel segno dell’Acquario, amicizie e relazioni si corroborano di una nuova energia !

Ariete

Un’ottima settimana che sembra voler fare avverare dei sogni, dei desideri che a lungo inseguivate, sia al lavoro che in amore molte buone nuove notizie, incontri molto favoriti, e come se non bastasse anche le entrate di danaro sembrano lievitare, potrete anche decidere di passare un week and romantico e regalare i giusti spazi di intimità a rapporti nascenti che hanno bisogno di attenzioni, è anche arrivato il momento di decidere cosa fare di alcune proprietà immobiliari…

Toro

Il cielo ha per voi in serbo un rinnovo importante in amore, è arrivato il momento di essere pratici in questo campo e prendere delle decisioni oggettive, di rendersi conto che le vostre qualità possono essere valorizzate meglio e che occorre una maggiore impronta decisionale all’andazzo del vostro rapporto; il cielo è comunque un po’ ostico, forse un po’ di tensione accumulata vi renderà un po’ orsi e vi obbligherà a vuotare il sacco riguardo a tensioni che da moltissimo tempo avete accumulato, ora non avrete che da decidere come procedere nel rapporto liberandovi da tensioni che non sempre vi permettono la pura espressione dei vostri sentimenti…

Gemelli

Voglia di avere legami sinceri e di rivivere dinamiche sociali e rapporti più autentici gratificanti e scorrevoli sembra essere il vostro must, un po’ di fascino misterioso per qualcosa che vi intriga che semplicemente non comprendete fino in fondo, attratti dal mistero di una nuova conoscenza o di un irrisolto del passato, è una settimana molto densa di suggestioni mutevoli e complesse, la vostra agilità intellettuale vi aiuterà a mettere tutto in ordine anche desiderando un confronto amicale che vi aiuti a chiarire qualcosa che nelle dinamiche di gruppo forse non avete colto…

Cancro

Avete molta voglia di coccole ed attenzioni e spesso sentirete il bisogno di sentirvi amati e confortati dal partner, ma dovrete stare attenti a fare altrettanto visto che in questo momento della vostra vita forse state perdendo un po’ di vista le esigenze della coppia, è vero che state rinascendo e si è creato un nuovo fermento che promette moltissimo per il vostro futuro, ma cercate di non escludere il partner e di farlo sentire veramente dentro il vostro flusso, le coccole ci saranno ma dovrete anche darne moltissime per farvi perdonare qualche disattenzione…

Leone

È una settimana u po’ complessa, un intero gruppo di pianeti è in opposizione, arriva anche la Luna nuova che esige sempre un rinnovo in opposizione dall’Acquario, le stelle vi raccomandano di focalizzare bene il problema affettivo e capire cosa c’è che non va e non vi soddisfa nella coppia, probabilmente una serie di aspettative non sembrano corrisposte e sia voi che il partner rifletterete molto su ciò che vi aspettate nella coppia e quali sono le esigenze l’uno dell’altra, ciò non di meno la passione sarà comunque un fattore carico sul quale si potrà contare molto per accorciare le distanze…

Vergine

Accontentarsi non è mai la strada giusta da scegliere, le stelle tradiscono la vostra solitudine in qualche rapporto che non vi soddisfa appieno, non ci saranno difficoltà a chiarire il tutto, ma forse le vostre esigenze sono esacerbate dall’accumulo di cose che vi siete fatti piacere pur sapendo di avere dentro di voi un’ inquietudine che non può più essere tralasciata, è forte infatti in voi la necessità di inseguire nuovi rapporti, ricevere stimoli intellettuali da nuovi amici e di fuggire da una routine che seppure è stata funzionale a garantire e a costruire una stabilità di cui avete forte bisogno ma che adesso non vi soddisfa più, il grande ammasso planetario in Acquario rivoluzionerà il vostro cielo ed i vostri sentimenti, a voi dirigere questo nuovo flusso…

Bilancia

Splendido cielo per voi che state godendo di un ‘amore davvero unico nuovo ed intenso, anche a scapito di alcune vicissitudini familiari che probabilmente vi mettono qualche pensiero, ma nulla vi impedirà di vivere un trionfo d’amore come da tempo non lo avevate, il vostro ciclo affettivo si è definitivamente rinnovato e voi state godendo di tantissime nuove opportunità che vi faranno stare bene e vi restituiranno una grandissima voglia di vivere e di stare bene, piacevoli follie del partner vi sorprenderanno…

Scorpione

Piacevoli sorprese per voi irriducibili delle passioni, anche se non godete di un cielo troppo favorevole, tra un momento di tensione e qualcosa di inaspettato riuscirete ad ottenere la vostra fetta di intimità con una persona che un po’ precipitosamente vi ha conquistato, anche se ci sarà qualcosa da chiarire rimandate le discussioni a più in là, godetevi piuttosto questo assetto di cose che vi rendono felici e presuppongono ad un nuovo inizio, magari non sarà la strada giusta, ma sarà piacevole percorrerla assieme ad una nuova ed entusiasmante passione…

Sagittario

Siete tra i migliori dello zodiaco questa settimana, dall’amico Acquario una serie di sestili molto pratici sembrano creare le condizioni per voi più romantiche e piacevoli, anche con poco godrete di una leggerezza e di un’ allegria per troppo tempo sottaciuta, è il momento di essere leggeri e scanzonati, ed afferrare per mano il partner e dimenticare per qualche giorno gli stress lavorativi ed i pensieri legati alla vostra realtà un po’ troppo dinamica a volte che vi toglie energia ed entusiasmo, è un cielo bellissimo per cui godetevelo, previsti anche piacevoli incontri amicali con persone che non vedevate da tempo…

Capricorno

Vi sentite molto più stabili e sicuri ed anche l’aver accettato dei limiti nel rapporto, o aver compreso quando i vostri atteggiamenti un po’ troppo rigidi vi rendono inaccessibili, vi ha fatto molto maturare, è arrivato il momento di concedere all’amore il giusto spazio e di sentirvi anche più fortunati nell’iniziare una nuova avventura lavorativa che presto vi darà soddisfazione, è il momento più bello per progettare un futuro che possa realizzare qualche sogno nel cassetto e decidere se volete o no dare alla coppia una maggiore definizione, mentre tutto scorre anche il vostro desiderio di libertà in molti casi si farà presente, forse state andando verso una leggerezza che per natura non fa molto parte di voi ma che vi fa sicuramente bene…

Acquario

Che dirvi visto che un vero e proprio tripudio zodiacale vi rende protagonisti indiscussi dello zodiaco, in amore la congiunzione Venere Giove espanderà a dismisura la vostra voglia di vivere e di amare, mentre nella vostra realtà pratica il vostro cielo esige una fortissima rinascita con una Luna nuova che vi ispira e vi rende come sempre i più sorprendenti dello zodiaco, siete i più privilegiati in amore ed in tutte le scelte evolutive che potrete compiere in questi giorni dove vi sorprenderanno anche nuove proposte ed un interesse sociale sempre crescente nei vostri confronti…

Pesci

Una splendida sensazione di rinascita e rinnovo sarà quella che vi accompagnerà in questi giorni davvero pieni di consapevolezza, sembrate respirare una nuova aria, e sapere dentro di voi che siete cambiati e che la coscienza piena dei vostri sentimenti e del vostro peso al lavoro è confermata, pronti anche all’inaspettato, ovvero cambiare casa, lavoro e città, saranno giorni in cui i pensieri fluiranno come un fiume inarrestabile di emozioni che vi garantiranno una nuova e stupenda realtà interiore che si tradurrà presto in amori molto solidi e cambi esistenziali che vi daranno grande soddisfazione!

