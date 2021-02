Oroscopo 2021, il tocco di Venere su amore, amicizia e lavoro: cosa cambia per i 12 segni

La bella Venere, pianeta dei legami ci informa su come i dodici segni possano esprimere la loro voglia e la modalità affettiva del momento preso in esame. Il primo movimento dell’anno del pianeta della luce è il suo passaggio da un freddo ed austero Capricorno che tradisce le ingessature di un periodo veramente complicato per i legami, ad un esuberante ed amicale Acquario, dalle rigidità della terra d’inverno, alle aeree e scanzonate relazioni amicali, che strizzano l’occhio ad un possibilismo ragionato intorno a nuovi amori che sembrano scontrarsi con quadrature planetarie che tirano fuori l’esigenza comune di leggerezza e di una maggiore chiarezza. Insomma, è una Venere che incarna la voglia di qualcosa di semplice, bello e che riporti una piacevolezza troppo a lungo trascurata!

Ariete

È finalmente vostra amica Venere! Ecco che inizia veramente per voi l’anno sentimentale, complice anche il furbo, veloce e dialettico Mercurio, è il momento dei nuovi inizi e degli amori giovani, freschi, nuovi, dove la comunicazione più ordinata fluida e stabile darà luogo ad un intenso feeling con il partner o qualunque referente affettivo, la dialettica zodiacale tra Acquario ed Ariete ha basi fortemente amicali, complici ed entusiaste, e Venere dalla questa posizione aerea e siderea vi regalerà queste condizioni!

Toro

È una Venere di quadratura, aspetto di frizione e di blocco in generale, con le configurazioni marziane che esasperano la tensione e il caro Mercurio che non fa altro che tirare fuori vecchi pensieri, ricordi, nostalgie e rimpianti, ma la vostra tendenza a star bene a tutti i costi vi verrà in soccorso, non sarà semplice ma è un periodo sfruttabile per vuotare il sacco con il partner, o spingere su tensioni che faranno superare le crisi, che mettono i puntini sulle i e che determineranno poi un più pulito fluire delle cose, per molti è giunta l’ ora di pacificarsi con il passato e, o compiere un gesto di perdono, se non nei confronti una persona specifica almeno nei confronti di voi stessi, vi dovete un po’ di pace…

Gemelli

Una Venere molto amica e portatrice soprattutto di piccole fortune, accordi e piani di sviluppo in cui troverete un fortunato allegro andante; magari non sarà una Venere particolarmente romantica, ma sicuramente assolverà al suo significato di portatrice di luce e legami piacevoli che soprattutto al lavoro potrebbero segnare che siete sulla strada giusta per concludere appena finito questo transito una buona pianificazione del da farsi, favorite alleanze e collaborazioni pratiche, nuovi interessi lavorativi sembrano prospettarsi, la vostra intelligenza e più bramosa di stimoli e nuovi scenari si spalancano …

Cancro

È una Venere per voi in una posizione abbastanza debole, ma che finalmente finisce di essere in opposizione in capricorno, ancora una volta questo nuovo anno vi riconferma che il peggio è passato e che non siete più sotto un bombardamento planetario di opposizione che vi impedisce qualunque cosa o vi esaspera complicando anche le cose più semplici, è il momento migliore per fare un resoconto della vostra situazione, per decidere in funzione di un benessere che non sia solo affettivo ma anche legato ad un’ affermazione lavorativa significativa e piena di voglia di sviluppo!

Leone

È in opposizione per voi questo transito, ed è facilmente leggibile che se Venere è anche il pianeta dei legami e dei contratti lavorativi, dei patti e degli accordi forse questo transito vuole dirvi che è arrivato il momento di migrare verso bene altro, e costruire un nuovo tipo di intesa da un’ altra parte, non siate troppo impulsivi nella scelta drastica, cercate di essere più diplomatici ed in qualunque situazione cercate di capire che quando si lascia un rapporto, lavorativo o affettivo, la diplomazia serve più a voi stessi per lasciare le cose secondo coscienza nella maniera migliore possibile, del resto voi detestate la non reciprocità in questi campi , quindi siate sereni nel lasciare andare, poiché la grazia che userete è la medesima che vi sarà riservata…

Vergine

È una Venere quanto mai preziosa in questo momento per farvi capire ciò che non va, questo transito vi metterà davanti all’evidenza che forse siete un po’ troppo stressati, molti di voi come ho più volte detto hanno incrementato la loro condizione lavorativa, la carriera e gli impegni che però rischiano di schiacciarvi e di togliere molto spazio alle vostre abitudini, inoltre dentro di voi si fa sempre più forte la voglia di variare abitudini, di inseguire un amore, di provare brividi troppo a lungo dimenticati, coltivate la calma e cercate di fare spazio dentro di voi per ciò che verrà, non sempre i cambiamenti che desideriamo ardentemente portano alla realtà sperata, ma se siete stati capaci di cambiare una volta potete farlo una seconda e scegliere meglio le priorità affettive…

Bilancia

Una stupenda Venere di trigono che rende tutto molto armonico e fluido, è il momento giusto per fugare i dubbi e le crisi in amore, rendervi più liberi di inseguire il vostro destino felicemente e senza i soliti pensieri che soppesano e valutano i pro ed i contro di tutte le situazioni, è un ottimo transito anche per riallacciare diplomaticamente delle relazioni complicate o che erano finite nel dimenticatoio, adesso l’ispirazione affettiva vi renderà più sensibili alle vostre esigenze e vi ascolterete di più, intanto in amore sembra che qualcuno voglia fare le cose sul serio e voi divertiti vi abbandonerete…

Scorpione

È un transito di quadratura che implicita però la consapevolezza di ciò che ancora rappresenta un ostacolo nella vostra realtà affettiva, ciò che vi impedisce di svoltare un ultima volta per trovare la vostra felicità, bene venga dunque anche l’esercizio diplomatico che dovrete operare per accordare varie tendenze al lavoro che esige da voi sempre più capacità di barcamenarvi tra situazioni a volte contrastanti e contraddittorie, ascoltate il vostro istinto e cercate di fare del vostro meglio per riuscire a compiere un ulteriore salto evolutivo e prendere al volo gli inviti e le proposte degli amici quanto mai preziosi in questo momento per riuscire a dinamizzare la faccenda e darvi sempre nuove occasioni…

Sagittario

Il transito di Venere è davvero la ciliegina sulla torta di un periodo di ripresa davvero eccezionale, state di nuovo credendo sia possibile un’ evoluzione ed avete finalmente accettato che al lavoro ed in amore saper rinunciare a qualcosa è l’ inizio di una grandissima evoluzione che vi porterà ad una svolta significativa, vi ricorda che quest’ anno ci saranno epocali cambiamenti in entrambi gli ambiti dove tirerete fuori ancora una volta il vostro inesauribile senso dell’ adattamento e cambierete passo passo ciò che vi fa sentire fermi ed arenati, intanto piccole entrate di danaro vi allieteranno…

Capricorno

La bella Venere ha albergato fino a giorno uno febbraio nei vostri gradi facendovi vivere un periodo davvero piacevole in amore dove anche la vostra capacità di socializzare e di aprirvi agli altri è stata notevolmente maggiore, adesso il pianeta della luce migra in secondo campo recando delle piccole gioie nelle quotidianità, nelle cose pratiche, il cielo è davvero notevole e vi darà modo serenamente di fare dei progetti più concreti e sensati, il vostro livello economico sembra in ripresa e potete reinventarvi il vostro lavoro in maniera più libera e creativa, forse vi serve gestire meglio le vostre faccende legali che per adesso necessitano di attenzione ma sembrano tutte districarsi in felici esiti…

Acquario

A voi la bella Venere che ospite nei vostri gradi si occuperà di smorzare le tensioni con Urano e Marte, ma promette congiungendosi a Sole, Mercurio, Giove e Saturno una magnifica doriforia che vi farà sentire al top, di buon umore, capaci di affrontare tutto, di nuovo innamorati, e capaci di emozioni forti, l’ amore è scoccato e molti di voi si stanno di nuovo sentendo come degli adolescenti alle prime armi con tutti gli entusiasmi del neofita, è un bellissimo momento che promette magnifiche emozioni, siate sereni nel viverle e non fatevi mancare nulla, mettetevi però in condizione di ricevere e di ascoltare, senza troppo esagerare con idealismi o prese di posizioni, è un momento in cui accogliere e mantenere vi garantiranno il successo, prendere posizione un po’ meno…

Pesci

Una bella Venere di dodicesima casa…che vuol dire ? …tutto è in divenire e tutto prelude ad un magnifico parto di eventi novità ed evoluzioni che dal mese prossimo vi investiranno, attenzione non pensate che sia questo un transito in cui non accade nulla, anzi è proprio questo passaggio che apre le porte ad una nuova e più totale coscienza di se stessi, è tipico di amori nascenti che ancora non si definiscono ma che portano le emozioni più vere e che vi trasportano verso qualcosa di davvero bello, nel lavoro è tempo di promozione o di grande cambiamento, questo periodo vi sorprenderà e farà innamorare di voi una persona perdutamente…

