Muore il fratello di Dayane, lei continua il gioco ma i concorrenti non ci stanno: "Usciamo tutti"

Rischia di chiudere in anticipo il Grande Fratello Vip. Dopo la morte del fratello di Dayane Mello, dentro la casa dall'inizio del reality, i concorrenti si sarebbero detti pronti a lasciare il programma.

Nonostante la decisione della Mello di rimanere dentro la casa più spiata d'Italia, gli altri inquilini - scossi dalla notizia - avrebbero mostrato delle perplessità sulla possibilità di continuare il gioco.

Il primo a proporre di abbandonare la casa è stato Tommaso Zorzi. Tutti gli altri vip si sono subito mostrati d'accordo.

In particolare Stefania Orlando che ha detto: "Io non riesco a giocare in questo modo, siamo tutti uniti e il dolore ci colpisce indirettamente. Vogliamo molto bene a Dayane - ha spiegato - e non possiamo andare avanti dopo questa cosa. Non è qualcosa che si supera in qualche giorno, ci vorranno anni per metabolizzare una tragedia di questa portata".

Dal canto suo, Samantha De Grenet ha dunque dichiarato: "Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti".

Il fratello di Dayane Mello, Lucas, è morto in un incidente stradale in Brasile. Dayane ha appreso la notizia della sua scomparsa dalla produzione del Grande Fratello.

Nonostante il grave lutto, la Mello ha deciso di rimanere nella casa del Gf Vip. "Non posso andare in Brasile perchè poi non potrei più tornare", ha spiegato ai coinquilini.

Lucas aveva 26 anni ed è morto in un incidente stradale in Brasile. La sua auto si è schiantata contro un camion nella notte tra martedì 2 febbraio e mercoledì 3 febbraio a Lontras.

© Riproduzione riservata