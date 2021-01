Oroscopo, la prima luna piena dell'anno influenza lo zodiaco: cosa accade segno per segno

Luna del Lupo, ovvero la prima luna invernale dopo il solstizio, una configurazione di accumulo, che parla di gestazione nel mondo animale, detta anche Luna della Fame per via del comportamento dei lupi in questa stagione che si spingono vicino ai centri abitati per cercare cibo che scarseggia, povero infatti tradizionalmente il periodo per animali ed uomini, e che ululano per marcare i territori in quanto per loro inizia la stagione degli amori, una luna lucida e riflessiva che porta tendenzialmente la visione netta del vitreo ed innevato inverno… cosa accade ai dodici?!… Ve lo racconto.

Ariete

Vi rendete sempre più conto di quanti passi in avanti avete fatto e di come con la lucidità che vi regala questa Luna siete riusciti ad allargare le vostre conoscenze, a sviluppare nuovi interessi e sentirvi pronti per nuove passioni che stanno sbocciando, non è vero che siete stati immobili, avete lavorato in maniera migliorativa dentro di voi!

Toro

Vi state rendendo conto grazie a questo magico influsso lunare quanto oggettivamente siete centrati sulla realtà della vostra vita, che il vostro istinto non ha fallito e che vi sembrano interiormente più chiare le motivazioni delle lotte che avete fino ad adesso condotto, era tutto finalizzato ad un benessere affettivo, pratico esistenziale che inseguivate da tempo, anche più lucidi sulle vostre esigenze economiche, potrebbe essere un buon momento per pianificare investimenti o migliorare la retribuzione lavorativa!

Gemelli

Una Luna dinamica ed intensa per voi, siete in un momento di rinascita e di ripartenza in tutto, state prendendo la vostra vita in mano e per molti di voi urge stabilire una rotta, costruire qualcosa, affidarsi ad un progetto, non vi mancheranno gli stimoli e la Luna del Lupo ve ne darà moltissimi, tanto da rendervi così carichi ed impegnati che potreste correre il rischio di esser dispersivi, ma mai in amore dove siete sempre più direzionati verso una solida costruzione della coppia…

Cancro

Il vostro cielo con questa Luna urge di una riflessione importante, secondo la lettura degli astri siete invitati a riflettere su tutte le direzioni di investimento della vostra vita, e valutare meglio i pro ed i contro, o semplicemente di sentirvi soddisfatti ; qualora dopo vari tentativi il lavoro non è ancora quello che volete, e le trasformazioni della coppia potrebbero non soddisfarvi, allora prendete delle decisioni, cambiate , e soprattutto non abbiate paura di perdere, anzi questo è una configurazione che vi farà chiamare le cose con il loro nome, a voi prendere posizione…

Leone

Questa Luna per voi è molto fortunata, il vostro cielo vi indirizza verso nuovi obbiettivi , ed è proprio nel lavoro e nei contatti che gli astri vi porgono un dono, il cielo prevede infatti che possiate agganciare qualche nuovo contatto, e decidere come volete proseguire la vostra carriera, proposte nuove e nuovi orizzonti che si spalancano innanzi a voi, è probabile che siate presi da un nuovo flusso emozionale, questa Luna vi regala di nuovo entusiasmi e stimoli che saprete bene utilizzare…

Vergine

Luna molto introspettiva per voi, vi aiuterà in questo momento in cui state facendo i conti con le conseguenze della vostra interazione comunicativa con gli altri, e che soprattutto al lavoro la sovraesposizione che tanto desideravate, o l’avanzamento che volevate ha prodotto uno stress notevole ed ha rivelato dei contrasti nascosti di cui soffrite un po’, niente paura, la vostra voglia di cambiare lo stato di cose vi farà uscire ancora una volta dagli schemi e sarete anche più disposti a cercare l’ amore che sentite come un nostalgico ricordo…

Bilancia

Una Luna un po’ controversa questa per voi che state cercando di fare di tutto per trovare la quadra tra ciò che va fatto e ciò che vorreste fare, probabilmente c’è un certo indice di scissione dentro di voi e questa Luna lo mette a nudo, vorreste poter vivere l’amore in maniera serena ma tutto sembra congiurare nel creare difficoltà o sensazioni di lontananza, impegni che chiedono un tributo di attenzione e concentrazione che vi oblitera, e pensieri familiari che vi sottraggono molto smalto, riflettete invece sull’essenza sentimentale che state vivendo, nonostante i problemi siete pervasi da grandi sentimenti…

Scorpione

Ecco una Luna che vi porta una bella occasione sul lavoro e che vi stimola a fare meglio, vedrete che i frutti dei vostri sforzi saranno ricompensati e che esprimervi anche al lavoro vi porta ad essere consapevoli che avete un peso e siete molto rispettati, è una Luna galeotta anche in amore dove nuove manifestazioni di interesse potrebbero finalmente aprire la strada ad una bella epopea sentimentale!

Sagittario

È una Luna che vi invita al riposo, e alla calma, sarà la grande analogia con i regno animale che è uno dei talenti del vostro segno, sembrate proprio in uno stato di accumulo e di gestazione letargica, è il senso dell’ inverno, diminuisce l’azione ma si fortifica lo spirito, ritrovate le intese con amici e collaboratori e volgete verso qualcosa di più ambizioso e solido, in modo da riuscire a trovare la direzione giusta nel vostro panorama di possibilità per dare quella svolta alla vostra vita che tanto desiderate…

Capricorno

Questa Luna è molto in sintonia con il vostro carattere, il vostro cielo è davvero pieno di sorprese positive, sembra infatti che la vostra realtà stia subendo grandi trasformazioni, una ristrutturazione globale della vostra realtà lavorativa che migliora e che vi fa interiorizzare gli errori commessi ed ovviare ad alcuni ostacoli, il cielo prevede che le cose vadano per il verso giusto anche in amore, la bella Venere è ospite nei vostri gradi, e vi da modo di rivivere le condizioni del passato e facendovi riscoprire diversi e migliorati!

Acquario

È una Luna quanto mai romantica che centra in pieno il vostro cuore e la voglia di avere delle relazioni più complete e dinamiche, molto presi da una magia affettiva che vi restituisce la cifra del vostro innegabile fascino, che vi rende dinamici ed attivi e trionfatori anche in amori impossibili e pieni di senso di conquista, è il vostro momento, ma la Luna è anche d’ opposizione, e vi invita a valutare bene quali sono ancora le remore e gli ostacoli che vi impediscono di lasciarvi totalmente andare pur di non perdere neanche un grammo della vostra preziosissima libertà…

Pesci

Magica e percettiva questa Luna per voi, un momento in cui la vostra intuizione sui vostri rapporti vi darà tutte le risposte che cercate, è il momento di fidare su uno dei doni più importanti del vostro segno zodiacale, la capacità di intuito e la grandissima empatia, che non più insicura come al solito, si rende una forza a vostra disposizione che vi darà la chiarezza necessaria su dove investire le vostre risorse affettive, è il momento ideale per scegliere di lasciarsi andare in amore scegliendo una direzione piuttosto che un’altra, il vostro cielo è assolutamente magico e percettivo…

© Riproduzione riservata