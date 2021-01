Luna piena del lupo, stasera lo spettacolo del plenilunio: le leggende e il vero impatto sulla vita umana

La Luna piena del lupo torna a splendere nel cielo questa sera. Sarà visibile alle 20.16 e si tratta del secondo plenilunio dell’inverno. Chiamata così dai nativi americani per i branchi di lupi che durante il freddo inverno ululavano alla Luna piena, è astronomicamente piena quando l’allungamento tra il sole e la luna è pari a 180 gradi.

Un fenomeno astronomico che porta con sé leggende e suggestioni: dal risveglio dei lupi mannari fino all'aumento delle nascite. Per secoli si è accusata la Luna dei nostri cambi di umore repentini, incidenti o disastri naturali. Ma un nuovo studio indica che questo satellite un impatto ce l'ha davvero nella vita umana: sul sonno.

Nei giorni che precedono la luna piena infatti, si è visto che le persone tendono ad andare a dormire più tardi e dormire meno. E questo

sia che si viva in città che in aree rurali. Lo indica una ricerca delle università di Washington, Yale e di Quilmes in Argentina, pubblicata sulla rivista Science Advances. Un andamento che sembra indicare che il ritmo circadiano umano sia in qualche modo sincronizzato con le fasi del ciclo lunare.

La quantità totale di sonno varia lungo il ciclo lunare tra i 46 e 58 minuti, e l’ora di andare a letto varia di circa 30 minuti. Nelle 3-5 notti prima della Luna piena è il momento in cui si va a letto più tardi e si dorme meno. Un risultato emerso, sfruttando dei monitor da polso, sia in Argentina, nella città e comunità indigena di Toba-Qom, che vicino Seattle, su 464 studenti universitari.

