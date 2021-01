Asia Argento: "Rob Cohen mi ha drogata e stuprata". Il suo drammatico ricordo

Spunta un'altra pubblica denuncia di Asia Argento che questa volta rivolge le sue accuse pesantissime contro il regista Rob Cohen, reo di averlo drogata e stuprata. Dopo le sue rivelazioni contro Harvey Weinstein, adesso l'attrice è protagonista di altre parole di fuoco.

In una intervista al Corriere della sera lo dice senza giri di parole: "È la prima volta che parlo di Cohen. Successe nel 2002 mentre giravamo xXx. Abusò di me facendomi bere il Ghb (la droga dello stupri, ndr), ne aveva una bottiglia. Ai tempi sinceramente non sapevo cosa fosse. Mi sono svegliata la mattina nuda nel suo letto".

Al giornalista che le chiede se è pronta alle conseguenze risponde: "È la verità. La cosa più pura di questo MeToo è che una donna si riconosce nell’altra. Se uno tiene una bottiglia di Ghb sicuramente l’avrà dato anche ad altre".

Asia Argento torna a parlare anche di Weinstein. "Io avevo rimosso lo stupro. Quando tornò e mi chiese scusa dicendo che era mio amico, offrendosi di aiutarmi a trovare una tata per Anna Lou in America, nel 2002, non avevo ancora iniziato il percorso di analisi per capire cosa mi avesse fatto per due volte".

