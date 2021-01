L’account Twitter ufficiale della presidenza degli Stati Uniti, Potus, è passato ufficialmente a Joe Biden subito dopo il giuramento.

Durante le parole pronunciate dal nuovo presidente, l'account ha inoltre superato il milione di follower. Per decisione di Twitter, Biden era ripartito da zero e non aveva ereditato i milioni di seguaci di Trump e, prima, di Obama. AGI

© Riproduzione riservata