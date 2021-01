Moda, Garrone vince il Fashion Film Festival con il mito di Dior

"Le Mythe Dior", Il mito di Dior riletto attraverso la poetica onirica di Matteo Garrone ha trionfato alla settima edizione del Fashion Film Festival Milano, che ha ospitato 200 opere da 60 paesi.

"Le difficoltà del periodo che stiamo vivendo - dice Constanza Cavalli Etro, ideatrice del festival - ci portato a dover organizzare l'edizione 2021 di Fashion Film Festival Milano con un format interamente digitale, per quanto sembri singolare, è stata per noi una irripetibile occasione di rimetterci in gioco e di sperimentarci con la resilienza. Il risultato? Abbiamo reso democratico un Festival di grande prestigio ma che, come la moda, che è il territorio culturale di riferimento, talvolta è rimasto vittima di un certo elitarismo stereotipato. Anche grazie a noi, quest’anno, la moda è ritornata a parlare con il tessuto sociale". ANSA

