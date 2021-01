Manila Nazzaro racconta il suo dramma a Silvia Toffanin a Verissimo: ha avuto un aborto spontaneo

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, ha raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, il suo dramma: ha perso il bambino che portava in grembo in seguito a un aborto spontaneo.

La conduttrice aspettava un bambino dal suo compagno, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso (difensore fra l'altro di Bari e Fiorentina) ma poi ad un controllo è emerso che il bambino non era più vivo.

"Ringrazio Silvia Toffanin per avermi accolto con sensibilità a Verissimo - ha scritto Manila Nazzaro sul suo profilo Instagram - e aver dato voce al dolore mio e di Lorenzo, di tante coppie ma soprattutto di tantissime donne che hanno vissuto il dolore di un aborto spontaneo. L’ennesimo tabù che portiamo sulle spalle noi donne da sempre".

Manila Nazzaro conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana è stata eletta Miss Italia 1999, l'unica proveniente dalla Puglia.

