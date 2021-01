L'Oroscopo di oggi, 7 gennaio 2021: che succederà dopo le feste?

Dopo che la Befana ha portato via tutte le festività, è arrivato il momento di scoprire cosa ci aspetterà in questa giornata di rientro definitivo alla quotidianità. Ecco l'Oroscopo di Barbanera del 7 Gennaio 2021 e cosa dicono i movimenti degli astri per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Ariete

Con Mercurio ostile occhio a cosa dite, perché potreste offendere la persona che amate e ritrovarvi a infrangere l'incanto creatosi tra voi. Sul lavoro potrete occuparvi finalmente di cose che vi entusiasmano e vi interessano molto. Osate.

Toro

A causa della Luna che bisticcia con Marte e Urano, rischierete di essere eccessivi, esprimendo solo le vostre necessità senza ascoltare gli altri. A volte non saprete cosa fare e temendo di sbagliare finirete per commettere errori a ripetizione.

Gemelli

Saturno benevolo vi invita a selezionare le persone da frequentare, anche in chat, evitate quelle che vi fanno perdere tempo in chiacchiere e giri a vuoto. Nettuno è contro, non lasciatevi sedurre dalle parole di qualcuno che potrebbe rilevarsi poco sincero.

Cancro

Con Urano favorevole nel segno del Toro la vostra routine si arricchirà considerevolmente con briose novità e brillanti variazioni. Sappiate accoglierle!Scoprirete la gioia del donare in modo disinteressato, gli altri ne saranno felici e voi ne verrete arricchiti.

Leone

Peccato che Giove in opposizione vi renda fin troppo fiduciosi, lasciandovi fare cose azzardate. Fatevi consigliare da un amico fidato, vi sentirete spesso stanchi, affaticati e la colpa sarà di Giove, avverso, che vi procura moltissimi impegni.

Vergine

Grazie alla Luna nell'amico segno dello Scorpione, riuscirete a portare a termine gli impegni presi e a non accumulare i ritardi sulla tabella di marcia. Marte ben disposto nel Toro vi regala la giusta energia per dedicarvi alle incombenze di ogni giorno.

Bilancia

Venere e Giove alleati incoraggeranno la complicità nella coppia, facendovi rivivere l'intesa dei primi tempi. I single proveranno nuovi palpiti. Avrete la prova che un sorriso o una parola gentile hanno la capacità di ristabilire equilibri che si erano incrinati.

Scorpione

Con la Luna nel vostro cielo mal vista da Marte, Saturno, Giove e Urano; sarete ostacolati da chi dovrebbe, invece, incoraggiarvi e dimostrarvi stima. Un programma che sfuma, un acquisto da rimandare senza motivo vi faranno saltare la mosca al naso.

Sagittario

Con Nettuno mal disposto non accetterete complimenti gratuiti, specie perché sarà evidente la scarsa sincerità. Meglio mantenere un saggio distacco. Belle soddisfazioni dagli amici di sempre che vi dimostreranno tutto il loro attaccamento.

Capricorno

Approfittate di Mercurio sorridente, vi regalerà le parole per dire al partner quello che vi fa battere il cuore, ma anche ciò che non vi sta bene. Se avete figli piccoli, avvertirete forte desiderio di passare più tempo in loro compagnia.

Acquario

Con la Luna avversa nei confronti di Saturno e Giove, avrete ben altro per la testa che coccolare il partner, soprattutto se dovete concludere un affare. Potrete risolvere positivamente eventuali vertenze legali e stabilire una maggiore stabilità economica.

Pesci

Nettuno nel segno è solidale con la Luna in Scorpione, insieme stimoleranno la vostra fantasia e creatività. Geometrie celesti favorevoli, se siete artisti. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro carisma!

