Oroscopo di domani - 8 gennaio 2021

Di che segno sei? Se sei pronto a sapere come si prospetterà la tua giornata, scopri come il movimento dei corpi celesti influenza Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

L'Oroscopo di Barbanera di oggi 8 Gennaio 2021:

Ariete

Non aspetterete oltre per cambiare una situazione sentimentale che non funziona e andrete con decisione dove vi porta il cuore. Tutto dipende dal vostro impegno, se sarà costante otterrete tutto quello che vi eravate prefissati. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

AMORE, SALUTE, LAVORO: L'OROSCOPO 2021 DI BARBANERA

Toro

Selezionate le persone da frequentare, date priorità a quelle da cui non dovete difendervi, perché sono leali e sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Una bella notizia inaspettata scompiglierà positivamente i programmi amorosi. Sappiatela cogliere! IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Gemelli

Con Giove che vi protegge riuscirete a risolvere i problemi economici che vi assillavano. Non fatevi però travolgere dalla frenesia dello shopping. Giornata in cui concretizzerete molte situazioni, soprattutto le questioni professionali andranno come desiderate. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Cancro

In mattinata con Mercurio ostile le parole del partner saranno taglienti ma veritiere. Se volete voltare pagina, riconoscete alcuni vostri errori. Una proposta molto allettante da afferrare al volo vi farà prendere direzioni finora mai esplorate. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Leone

Luna e Marte ostili vi spingono verso gli eccessi e vi stressano più che mai? Ogni volta che potete, staccate la spina per ristabilire la quiete. Giove è contro, potrebbe presentarsi qualche piccola difficoltà economica, ma presto la supererete. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Vergine

Se siete in coppia, con l'entrata di Venere nel Capricorno, potrete vivere una nuova primavera. Anche se siete single le stelle saranno benevole. Con Venere e Urano armoniosi, vi ritroverete a fare il passo decisivo con qualcuno che vi interessa. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Bilancia

Sul lavoro forse finora non vi siete sentiti apprezzati per quello che valete, ma con Saturno e Giove amici, presto riceverete dei bei riconoscimenti. Non vi sarà difficile risolvere un rapporto un po' in crisi con una bella chiacchierata chiarificatrice. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Scorpione

Per merito della Luna congiunta, amica del Sole e di Nettuno, oggi le persone con voi si sentiranno molto a loro agio. Atmosfera luminosa e serena. Nel pomeriggio essendo Venere favorevole, condividerete idee e progetti con un conoscente affidabile. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Sagittario

Con le speciali stelle del vostro cielo, trovandovi ad affrontare ostacoli e avversità, potrete avvalervi di una speciale capacità risolutiva. Grazie a un Giove provvidenziale vi capiterà un affare importante. Non fatevi cogliere impreparati! IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Capricorno

Venere inizia il transito nel vostro segno, mentre il Sole sorride alla Luna e a Nettuno. Siete pronti a farvi travolgere da un amore che vi scalderà il cuore? Un'agenda ordinata e precisa potrebbe esservi d'aiuto, magari quella che vi è stata regalata da poco. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Acquario

A causa della Luna di traverso dallo Scorpione, vi basterà poco per rabbuiarvi e prendere tutto per il verso sbagliato. Lavorate in équipe, emergerà la collaborazione. Vivrete il piacere della complicità e dell'affiatamento. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

Pesci

Con il Sole nel Capricorno e la Luna nello Scorpione, che simpatizzano con Nettuno congiunto, oggi passerete del tempo a fantasticare e a sognare a occhi aperti. Fatevi guidare dal desiderio di realizzare, con chi amate, condivisione di obiettivi. IL TUO OROSCOPO DI OGGI

© Riproduzione riservata