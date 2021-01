Oroscopo di domani segno per segno - martedì 5 gennaio 2021

Di che segno zodiacale sei? Se sei curioso di sapere che giornata ti aspetta con l'Oroscopo di domani 5 gennaio 2021 leggi cosa dicono le stelle per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

C'è chi inseguirà l'occasione vincente o chi avrà bisogno di cambiare qualcosa nella propria vita, ecco l'Oroscopo di Barbanera segno per segno:

ARIETE

Con la Luna in opposizione, oggi dovrete mettervi nell’ottica di dover accettare un piccolo compromesso. Sarà meno faticoso di quello che immaginate. La Luna in Bilancia vi ostacola anche sul lavoro: la tensione dipenderà dall’incapacità di mediare.

TORO

Urano staziona nel vostro segno: per procedere non vi occorrerà la spinta di nessuno. Anzi, sarete voi a darla agli altri, per azzeccare l’occasione vincente! Folgorati dal fascino di una persona, via libera alle vostre creative strategie di conquista, anche a distanza.

GEMELLI

Un progetto potrebbe realizzarsi, grazie ai favori di Marte, con inaspettata facilità. Non perdete tempo. Meglio agire con tempestività e determinazione. Aprite gli occhi sulla realtà che vi circonda: non addolcitela, per non andare incontro a delusioni.

CANCRO

Con Urano favorevole, apporterete delle modifiche alla vostra vita. Fatelo, accollandovi poi con prontezza e perspicacia le conseguenze. Con Mercurio ostile al segno, fate attenzione a ciò che dite, rischiate involontariamente di offendere chi amate.

LEONE

C’è intorno a voi chi non ama conoscere la verità, quando è scomoda: non forzate la situazione, se non volete causare spiacevoli disagi. Sarebbe bene non farsi coinvolgere in questioni legali. Controllate bene tutto prima di firmare un contratto.

VERGINE

Essendo Venere contraria, avrete voglia di prendervi cura di voi stessi, di coccolarvi. Cambiate taglio di capelli per sentirvi ed essere diversi. Con Nettuno avverso restate con i piedi per terra. Potrebbero affiorare incertezze e strani timori.

BILANCIA

Con la Luna amica di Saturno e Giove, sarete lusingati dalle dimostrazioni di apprezzamento da parte di qualcuno che considerate molto in gamba. Marte vi rende nervosi con il partner. Anziché bisticciare, cercate di stabilire un dialogo più costruttivo.

SCORPIONE

Giove sfavorevole pretende un’accurata selezione tra le persone da frequentare, anche in chat. Non tutte vi aiutano a valorizzare le vostre qualità. Non irrigiditevi di fronte ai cambiamenti inattesi e forse un po’ fastidiosi a cui vi troverete a far fronte

SAGITTARIO

Per merito dell’aiuto di Giove e Saturno, siete fiduciosi nelle vostre possibilità. Puntate sulle vostre numerose risorse, e tutto volgerà in vostro favore. Grazie a Saturno saprete costruire, un giorno dopo l’altro, mattone su mattone, quello che vi sta a cuore.

CAPRICORNO

La vostra capacità di trattare con gli altri non passerà inosservata a un vostro superiore, che vi proporrà delle opportunità da non sottovalutare. Dovete ringraziare Plutone amico, se potete contare su uno charme fuori dall’ordinario.

ACQUARIO

Grazie alla Luna in Bilancia che sorride a Saturno e Giove congiunti, proverete simpatia per tutti. E sarete benvoluti e amati da chi vi conosce. Giove transita nel vostro cielo: i contatti con l’estero saranno particolarmente costruttivi e proficui.

PESCI

Selezionate le priorità. Canalizzate tutte le vostre energie sul progetto che avete scelto di portare a termine per primo. Lasciate andare le interferenze. Saprete infondere tenerezza a coloro che vi sono accanto e spronare all’autonomia quelli troppo dipendenti.

