Come sarà il 2021? L'oroscopo di Barbanera segno per segno

ARIETE

Volteggiate su un benefico 2021, dopo aver attraversato un anno faticoso che vi ha obbligato a servirvi dei vostri talenti migliori. Giove vi renderà leggeri, con meno costrizioni e tanti progetti che costituiscono già la trama di un futuro radioso, mentre Saturno affina le qualità per farvi emergere e affermare. Sarà il fuoco del vostro entusiasmo a costituire il nucleo della rinascita: fiamma viva e contagiosa che avrà il potere di allargarsi attorno a chi vi vuol bene. Come punto di forza potrete far leva su Giove, pianeta di prosperità e benessere, che sarà il vostro passe-partout per aprire tutte le porte che desiderate.

TORO

Venti di cambiamento attraversano il vostro cielo: non vi dispiacerà mettervi al timone di un nuovo viaggio e cimentarvi in progetti di vita del tutto nuovi. Sapete che per giungere alle mete servono costanza, determinazione e flessibilità. E un po’ di voglia di sognare. Perciò vi impegnerete come solo voi sapete fare, e il successo non vi sfuggirà. Nettuno, Plutone e Urano, gli astri più potenti, sono con voi! Soprattutto Urano nel segno prelude ad un passaggio epocale, per molti versi liberatorio in grado di trasformare la vostra vita. Anche se potrà non essere sempre facilissimo accogliere a braccia aperte le novità.

GEMELLI

Scintille di fortuna per voi, in questo nuovo anno. Rinvigoriti da un ritrovato clima di fiducia per il domani, cercherete entusiasti il contatto affettivo con i vostri simili. Finalmente è il momento di farvi valere, per instradare la vostra vita sui binari di un futuro roseo. La danza dei segni d’Aria vivificherà le riflessioni della mente e nulla sfuggirà alla vostra lucidità intellettuale. Giove, pianeta della gioia, della socievolezza, del risultato esaltante, a vostro favore per quasi tutto l’anno, promuoverà uno splendido rilancio del vostro spirito adolescenziale, ponendovi di fronte al mondo con tante idee e progetti nuovi.

CANCRO

“Evoluzione” è il mantra che risuona nel 2021. Sulle ali di una coraggiosa metamorfosi saprete imprimere un nuovo assetto alla vostra vita. Ritemprati da un bagno di realtà che negli anni appena trascorsi il disegno zodiacale vi ha richiesto, uscirete “a riveder le stelle” con la fiducia in un avvenire migliore. Le traiettorie zodiacali disegnate dai pianeti del cambiamento, Nettuno e Urano, vi condurranno su strade inesplorate. I vostri portafortuna? Vivacità e dinamismo! Urano, pianeta delle ispirazioni improvvise, dei lampi di genio, sarà con voi tutto l’anno e vi darà la capacità di utilizzare al meglio le vostre numerose doti.

LEONE

Un 2021 che vivrete come una corsa inebriante e salutare. Ogni tappa per migliorare la vostra posizione nel mondo accenderà l’entusiasmo, rinsaldando la ferma sicurezza in voi stessi. Le molte sfide – professionali, affettive, familiari – che i passaggi planetari vi lanceranno saranno alla fine vinte. Scortati da Venere, Mercurio e Marte, vostri astri protettori per buona parte dell’anno, terrete il timone della vostra vita con impavido coraggio. A darvi man forte a più riprese interverrà Mercurio, che vi aiuterà a far decantare ostinazione e impulsività, e a prendere con leggerezza e ironia ciò che la vita vi mette di fronte.

VERGINE

È in un quadro astrale dipinto con colori vividi e squillanti che vi riconoscete, sorridenti e protagonisti del nuovo anno! Modulerete le possibilità che il presente vi offre ai vostri limiti e con la consueta lungimiranza dirigerete le vostre frecce verso il giusto bersaglio. A quel punto chiederete al cielo, e vi sarà dato! Perfezionerete il mestiere di vivere gettando il vostro sguardo analitico sul mondo. Con Urano in Toro, vostro talismano astrologico, sarete capaci di lampi di genio in grado di togliere di mezzo grane e complicazioni o di fornirvi la soluzione provvidenziale per capovolgere a vostro favore situazioni scomode.

BILANCIA

Con aerea leggerezza, nel 2021 spazzerete via incertezze e malumori. Liberi dalle preoccupazioni riprenderete in mano i fili di progetti abbandonati, portandoli a compimento. Con intensità vi dedicherete inoltre alla cura dei rapporti umani, vera essenza della vostra indole. Lo Zodiaco vi farà anche il raro dono dell’intelligenza, e voi lo adopererete con sapienza accogliendo i mutamenti che Saturno, Giove e Mercurio vi prospettano. Giove a favore per quasi tutto l’anno guiderà le vostre scelte: sarà un incoraggiamento verso la fiducia e l’ottimismo, ma anche il classico colpo di fortuna per entrate di denaro insperate e buone occasioni.

SCORPIONE

I moti zodiacali allestiscono le scene ideali di un anno in cui potrete mostrare i vostri talenti più apprezzati: l’audacia, l’autonomia di pensiero, il rispetto per il prossimo e la prorompente vitalità. Tutto sembrerà scritto su misura per voi, per interpretare il vostro ruolo migliore, su un copione di umana comprensione e spesso di gesti di eroismo. Per i colpi di scena del 2021 vi piacerà esibire la vostra innata combattività e la forza del vostro temperamento indifferente ai condizionamenti. Dal Capricorno Plutone, signore della trasformazione, vi spingerà a confrontarvi con ciò che non è più all’altezza delle vostre aspettative.

SAGITTARIO

I pianeti dello Zodiaco vi viziano, in questo 2021! Promettono un avvenire che modellerete in base ai vostri desideri, in cui ascolterete sempre la voce della ragione e il richiamo alla realtà. Prudenti nel compiere mosse al di sopra delle possibilità, con spirito gaudente quel tanto che basta, coinvolgerete nel vostro raggio fortunato chi vi vuol bene. Altruisti come siete, irradierete energia e trarrete forza da una rete di contatti umani florida e sempre variata. L’allegria non vi mancherà mai, mentre la protezione di Giove, attiva per quasi tutto l’anno, sarà rassicurante garanzia di benessere morale e materiale.

CAPRICORNO

Un anno, il 2021, che avrà in sé piccoli momenti di gloria e in cui potenzierete i vostri talenti. Plutone, Nettuno, Urano e, a un certo punto anche il munifico Giove, vorranno stupirvi. Ma voi resterete con i piedi per terra, e con senso della misura godrete delle gioie che arriveranno copiose nella professione, negli affetti e nelle amicizie. La vostra indole contenuta sarà però scossa da un sentimento nuovo: la gioia di vivere, che rifiorirà rianimando i rapporti e semplificando i problemi. Il vostro migliore alleato, quest’anno Urano in Toro, vi spingerà ad allargare gli orizzonti, ispirati da idee che rasenteranno la genialità.

ACQUARIO

Il 2021 avrà una speciale predilezione per voi. Lievi e giocosi, non mancherete però di una riflessione attenta che vi farà comprendere meglio la realtà. Giove e Saturno, vostri fidati compagni di viaggio, costelleranno di buon senso ogni scelta, mentre Mercurio sarà il vostro animo spensierato, che esalterà fantasia e voglia di trasgredire. Scanzonati e gentili, vivrete il presente in una fitta rete di relazioni umane, con Giove che, eletto dal cielo protettore dell’anno e sinonimo di fortuna, benessere e prosperità, vi sosterrà nell’ascesa professionale e in amore, qualunque sia la vostra situazione. Un autentico passaporto per la felicità.

PESCI

I riflettori della buona sorte sono proiettati su di voi: ve ne siete già accorti? Il 2021 appronterà una passerella di soddisfazioni e voi ne godrete spensierati. Ma non vi alimenterete di soli petali di rose: senso pratico e concretezza vi permetteranno di gettare basi solide e durate. Baciati dagli dei celesti, darete consistenza ai vostri sogni e in molti momenti dell’anno non vi sembrerà vero, perché... tornerete a illuminarvi d’immenso! Nettuno, pianeta che nel vostro segno è a casa sua, dispenserà empatia e creatività, e con la complicità di Giove vi aiuterà a fare buon uso delle vostre ispirazioni per tradurre i sogni in realtà.

