L'oroscopo di oggi: ecco come sarà l'ultimo giorno del 2020

Come sarà l'ultimo giorno di questo 2020? Che San Silvestro ci attende? Ecco cosa dice l'oroscopo di Barbanera, segno per segno, in onda ogni giorno su Rgs (leggi anche l'oroscopo del 2021).

ARIETE

Durante la preparazione al Capodanno potreste sentirvi irritati e stressati, forse perchè vi tocca fare tante cose in poco tempo.

TORO

Tutti vogliono dire la loro sul vecchio anno che se ne sta andando e a voi tocca ascoltare pazientemente tutte le opinioni anche se contrastanti.

GEMELLI

La vostra serata di Capodanno sarà movimentata dall'arrivo della Luna in Leone ma per adesso dovete sbrigare alcune ultime commissioni.

CANCRO

Arriva la fine del 2020 col desiderio di lasciare certe situazioni alle spalle in tutta fretta. Calma, c'è il giusto tempo per ogni cosa.

LEONE

Dovreste sciogliervi di più o la festa in compagnia della Luna opposta a Saturno potrebbe essere troppo tiepida per le vostre aspettative.

VERGINE

Pur se avete passato molto tempo a preparare succulenti manicaretti non vi sentite affatto stanchi e non vedete l'ora che arrivi stasera.

BILANCIA

Per risaltare in mezzo agli altri siete disposti ad una fila interminabile dal parrucchiere e a spendere molto in acconciature stravaganti.

SCORPIONE

Spazzate via dal vostro sentiero tutto ciò che di negativo il 2020 ha portato tralasciando però alcune cose positive che conserverete.

SAGITTARIO

Se il viavai delle portate rischia di diventare interminabile voi movimentate la serata organizzando una bella partita a tombola.

CAPRICORNO

Per la fine dell'anno avreste voluto fare qualcosa di diverso animati dallo spirito ribelle di Plutone. Però alla fine vi accontenterete.

ACQUARIO

Stasera rallentati dall'opposizione lunare con Saturno potreste metterci più del previsto a prepararvi e arrivare così in leggero ritardo.

PESCI

Sagaci e intuitivi sapete come organizzare una bella festa di San Silvestro in modo che tutti possano divertirsi e sperare in un 2021 migliore.

© Riproduzione riservata